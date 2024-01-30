Türkiye'den 70 ülkeye rekor ihracat

İhracat Cumhuriyet'in 100. yılında 255,8 milyar dolarla rekor kırdı.



Küresel ihracattan alınan pay 2002'de yüzde 0,55 olurken, bu pay 2022'de yüzde 1,02'ye Eylül 2023 sonunda ise yüzde 1,06 seviyesine yükseldi.



Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 2002 yılında 31 bin 855 olan ihracatçı firma sayısının 2023'te yüzde 339 artarak 139 bin 830'a yükseldiğine dikkat çekilerek, geçen yıl ilk kez ihracat yapan firma sayısının 38 bin 574, bu firmaların toplam ihracata katkılarının da 6,6 milyar dolar olduğu aktarıldı.



AB'YE 104 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT



Bu dönemde, 240'tan fazla ülke ve gümrük bölgesine 12 bin 886 ürünün ulaştırıldığına ve bu ülkelerin 70'ine tarihin en yüksek ihracatının gerçekleştirildiğine işaret edilen açıklamada, "En önemli ticari partnerimiz Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Ocak-Kasım 2023 döneminde dünyadan ithalatı yüzde 16,1 gerilerken, ülkemizin AB'ye yaptığı ihracat 2023'de bir önceki yıla göre yüzde 1,2 artışla 104,3 milyar dolar oldu." değerlendirmesinde bulunuldu.



TÜRK CUMHURİYETLERİNE İHRACATTA YÜZDE 27 ARTIŞ



Açıklamada, son dönemde ticari ve ekonomik ilişkilerin arttığı Yakın ve Ortadoğu bölgesine ihracatın geçen yıl yüzde 2,2 artışla 46,2 milyar dolara yükseldiği bildirilerek, Türk cumhuriyetlerine ihracatın geçen yıl yüzde 26,9 artışla 10,2 milyar dolara ulaştığı ve tarihi rekor kırıldığı ifade edildi. Açıklamada, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelere ihracatın da geçen yıl yüzde 3,68 artışla 67,3 milyar dolara ulaştığı ve yeni bir rekora imza atıldığı belirtildi.



54 FASILDA 1 MİLYAR DOLARI AŞAN İHRACAT



İmalat sanayisi ihracatının 241 milyar dolarla en yüksek değere yükselerek toplam ihracattan yüzde 94,2 pay aldığının altı çizilen açıklamada, "Orta yüksek ve yüksek teknoloji ürün ihracatımızın payı ise yüzde 40,3'e yükselmiştir. Hava taşıtları ve bunların aksamları, ilaçlar, bağışıklık ürünleri, video kayıt cihazları ve fotovoltaik hücreler, en çok ihraç ettiğimiz yüksek teknolojili ürünler olarak öne çıkmaktadır." ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada, geçen yıl 1 milyar doların üstünde ihracat gerçekleştirilen fasıl sayısının 54'e ulaştığı ve 39 fasılda tarihin en yüksek ihracatının yapıldığı bildirilerek, 2023'te 49 ülkeye 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirilirken 30 ilin de 1 milyar doların üzerinde ihracat rakamına ulaştığı vurgulandı.

