Türkiye'den 8 ayda 205 bin ton iç fındık ihraç edildi

Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Hamza Bölük, 1 Eylül 2023'te başlayan ihracat sezonunun 31 Ağustos 2024'te sona ereceğini belirtti.



Geçen sezon 294 bin ton ürünün çeşitli ülkelere gönderildiğini ifade eden Bölük, "Bu yıl da ona yakın bir ihracat gerçekleşmesini bekliyoruz. 21 Nisan itibarıyla 205 bin ton iç fındık satışı yapıldı. Bundan sonraki süreçte de 80-85 bin ton arasında ihracatın gerçekleşeceğini umuyoruz. İhracat karşılığında 1,8-2 milyar dolar gelir sağlanacağını düşünüyorum." diye konuştu.



Bölük, Türk ihracatçısının daha fazla fındık satışı ve buna bağlı olarak elde edilen gelir miktarının artması hedefinde olduğunu vurgulayarak, "Bu sezon ihracatta süreç beklenildiği gibi devam ediyor. Umarız ki ihracatımız ve gelirimizde artış olur. Bunu sağlama adına çalışmalarımız, girişimlerimiz devam ediyor." dedi.



ÇİKOLATA VE FINDIK ARASINDAKİ DENGE



Bölük, kakao fiyatlarındaki artışa bağlı olarak çikolata sektöründeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini dile getirdi.



Fındığın, kakao gibi çikolata içerisindeki en önemli ham maddelerden olduğunu belirten Bölük, şunları kaydetti:



"Çikolata üretiminde kakao kaynaklı ciddi sorunlar var. Kakao fiyatının artmasıyla birlikte çikolata fiyatlarında da ciddi bir artışa yol açıyor. Bu artış da çikolatanın tüketimini azaltıyor. Sonuçta ticaret kendisine arz ve talepte bir denge oluşturur. Fiyat yüksek olunca tüketim azalıyor. Bu durum da ihracatımızı olumsuz etkiler. Çikolata tüketimi azaldığı zaman fındığın tüketimi de otomatik olarak azalacaktır. Bu da ihracatımızı olumsuz etkiler tabii ki."