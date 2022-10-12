Türkiye'den 9 ayda 146 milyon dolarlık fıstık ihracatı

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri verilerinden derlenen bilgiye göre, 2021 yılında 110 ülkeye 209 milyon 686 bin dolarlık fıstık ihraç edildi.



Geçen yılın ocak-eylül döneminde 12 bin 319 ton ürün karşılığında 129 milyon 816 bin dolar elde edilirken, bu yılın aynı döneminde 100 ülkeye yapılan ihracat değer bazında yüzde 12 arttı ve 145 milyon 958 bin dolar gelir sağlandı.



Yılın üçüncü çeyreğinde Irak, Gürcistan, Hollanda, Cezayir, Malezya, Japonya, Fas, Fransa, Umman, Dubai, Belçika, İspanya, Avusturya ve Rusya'nın da aralarında bulunduğu 100 ülkeye 15 bin 941 ton fıstık ihracatı gerçekleştirildi.



Türkiye'nin fıstık ihracatında ilk sırayı İtalya aldı. İtalya'ya 31 milyon 400 bin dolarlık fıstık gönderildi. İtalya'yı 22 milyon 213 bin dolarla Almanya, 13 milyon 353 bin dolarla Kırgızistan izledi.