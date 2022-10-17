Türkiye'den 9 ayda 8,6 milyon dolarlık deniz salyangozu ihracatı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'den 9 ayda 1136 ton deniz salyangozu ihraç edildi.



Söz konusu dış satımdan 8 milyon 627 bin 20 dolar kazanç sağlandı.



Güney Kore, İspanya, Çin, Japonya, Tayvan, ABD ve İtalya, Türkiye'den deniz salyangozu satın alan ülkeler oldu.



Güney Kore'ye 5 milyon 16 bin 479, İspanya'ya 1 milyon 347 bin 386, Çin'e 860 bin 690, Japonya'ya 656 bin 562, Tayvan'a 546 bin 652, ABD'ye 152 bin 270 ve İtalya'ya 46 bin 981 dolarlık ihracat yapıldı.



KARADENİZ'DEN 5 ÜLKEYE İHRACAT



Karadeniz'den 9 ayda 5 ülkeye (Güney Kore, Çin, Tayvan, Japonya ve ABD) 5 milyon 712 bin 218 dolarlık deniz salyangozu ihraç edildi, böylelikle Türkiye'nin ihracatının değer bazında yaklaşık yüzde 66'sı Karadeniz'den gerçekleştirilmiş oldu.

