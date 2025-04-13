Türkiye'den AB'ye yaklaşık 7 milyar dolarlık otomotiv ihracatı

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgiye göre, otomotiv sektörünün ocak-mart dönemindeki ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artışla 9 milyar 125 milyon 528 bin dolardan 9 milyar 494 milyon 834 bin dolara ulaştı.



İlk çeyrekte 190'dan fazla ülke, özerk ve serbest bölgeye ihracat yapan otomotiv endüstrisi, bu dönemde Türkiye'nin ihracatının yüzde 16,8'ini gerçekleştirdi.

AB ÜLKELERİNE OTOMOTİV İHRACATINDA YÜZDE 13'LÜK ARTIŞ



Ülkeler bazında bakıldığında, AB ülkeleri, ocak-mart döneminde Türkiye'nin otomotiv ihracatında yüzde 72,6 payla ilk sırada yer aldı.



AB ülkelerine ilk 3 ayda gerçekleştirilen dış satım, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artışla 6 milyar 110 milyon 387 bin dolardan 6 milyar 893 milyon 869 bin dolara çıktı. Böylece AB ülkeleri, otomotiv ihracatında en önemli pazar konumunu korudu.

ALMANYAYA YAKLAŞIK 1,5 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

Otomotiv endüstrisinin ana pazarı olan Almanya, bu yılın ilk çeyreğinde de en çok ihracat yapılan ülke olarak kayıtlara geçti.



Türkiye'den Almanya'ya geçen yıl ilk 3 ayda 1 milyar 263 milyon 157 bin dolar olarak gerçekleşen otomotiv ihracatı, bu senenin aynı döneminde yüzde 18'lik artışla 1 milyar 491 milyon 390 bin dolar olarak hesaplandı.



Yine otomotiv sektörünün önemli pazarlarından olan ikinci sıradaki Fransa'ya bu yılın ilk 3 ayında, yüzde 13'lük yükselişle 1 milyar 102 milyon 509 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi.