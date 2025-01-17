Türkiye'den Almanya'ya 705 milyon 443 bin dolar fındık ihracatı





Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği yetkililerinden alınan bilgiye göre, dünya fındık üretiminin önemli bölümünü elinde bulunduran Türkiye'den geçen yıl 130 ülkeye dış satım yapıldı.



İhraç edilen 323 bin 243 ton fındıktan, 2 milyar 635 milyon 868 bin 856 dolar kazanç sağlandı.



Türkiye'nin 2024'teki fındık ihracatında bir önceki yıla göre miktarda 39 bin 724 ton, gelirde ise 771 milyon 317 bin 781 dolar artış yaşandı.



Geçen yıl en fazla fındık ihracatı 88 bin 260 tonla Almanya'ya gerçekleştirildi. Türkiye'nin fındık ihracatının yüzde 27,3'üne denk gelen bu dış satımdan, 705 milyon 443 bin 110 dolar gelir elde edildi.



En çok fındık ihraç edilen ülkeler arasında İtalya ikinci, Polonya ise üçüncü sırada yer aldı.



Türkiye'nin son yıllarda fındık ihracatında en fazla gelişme gösterdiği pazarlardan biri de Çin Halk Cumhuriyeti oldu. Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkelerine gerçekleştirilen satışlarda da gözle görülür artış yaşandı.



Geçen sene en az dış satım ise Nijer, Çad ve Nijerya'ya yapıldı.