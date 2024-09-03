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Türkiye'den BRICS hamlesi

Liderliğini Rusya ve Çin’in yaptığı ekonomi odaklı oluşum BRICS’e katılım için Türkiye'nin resmi başvuruda bulunduğu iddia edildi.

Türkiye'den BRICS hamlesi
BRICS nedir? Türkiye BRICS'e üye mi? BRICS'e üye ülkeler

BRICS nedir? Türkiye BRICS'e üye mi? BRICS'e üye ülkeler

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Türkiye'nin BRICS’e resmi başvuru yaptığı iddia edildi.

Bloomberg, haberi üst düzey Türk yetkililere dayandırdı.

Brezilya, , Hindistan, ve Güney Afrika'nın oluşturduğu ve Batının küresel finans sistemi üzerindeki hakimiyetine karşı durmayı amaçlayan BRICS, G20'ye alternatif olarak da gösteriliyor.

BRICS, ocak ayında, Suudi Arabistan, Mısır, Etiyopya, İran ve Birleşik Arap Emirliklerini de tam üye olarak bünyesine katmıştı.

BRICS'in Türkiye'nin üyeliğini ekim ayında düzenlenecek zirvede görüşeceği bildirildi.

"Türkiye'nin BRICS'e üye olmak istediğini" söyleyen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, haziran ayındaki açıklamasında "İlişkimiz var, biz görüşmelerimizi de müzakerelerimizi de yapıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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