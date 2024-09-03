Türkiye'den BRICS hamlesi

Türkiye'nin BRICS’e resmi başvuru yaptığı iddia edildi.



Bloomberg, haberi üst düzey Türk yetkililere dayandırdı.



Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın oluşturduğu ve Batının küresel finans sistemi üzerindeki hakimiyetine karşı durmayı amaçlayan BRICS, G20'ye alternatif olarak da gösteriliyor.



BRICS, ocak ayında, Suudi Arabistan, Mısır, Etiyopya, İran ve Birleşik Arap Emirliklerini de tam üye olarak bünyesine katmıştı.



BRICS'in Türkiye'nin üyeliğini ekim ayında düzenlenecek zirvede görüşeceği bildirildi.



"Türkiye'nin BRICS'e üye olmak istediğini" söyleyen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, haziran ayındaki açıklamasında "İlişkimiz var, biz görüşmelerimizi de müzakerelerimizi de yapıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.