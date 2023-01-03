Türkiye'den Bulgaristan'a doğalgaz satışında imzalar atıldı

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Türkiye'nin Bulgaristan'a doğalgaz satacağı anlaşma bugün imzalandı.

NTV'nin ulaştığı bilgiye göre; anlaşma ile Bulgaristan'ın uluslararası piyasalardan edineceği doğalgaz Türkiye'de işlenecek. Kullanıma hazır olarak, boru hattıyla Bulgaristan'a iletilecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, imzalanan anlaşma süresinin 13 yıl olduğunu ve yıllık yaklaşık 1,5 milyar metreküpe kadar bir gaz transferi söz konusu olacağını açıkladı.

Bakan Dönmez, ''Başta Bulgaristan olmak üzere Avrupa’nın da doğal gaz arz güvenliğine büyük katkı sağlayacak. Bu aynı zamanda Türkiye’nin gaz merkezi olması için önemli adımlardan birisidir'' ifadelerini de kullandı.

Bulgaristan Enerji Bakanı Rossen Hristov, 23 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Türkiye'nin sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) terminallerinden 1 milyar metreküplük kapasite kullanmak için müzakerelerin sürdüğünü söylemişti.

Bulgaristan'ın yıllık doğalgaz tüketimi yaklaşık 3,5 milyar metreküp seviyesinde bulunuyor.