Türkiye'den Çin'e su ürünleri ihracatı için imzalar atıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı; Çin'i ziyaretinde Şanghay şehrinde, bakan düzeyindeki muhatabı Çin Gümrükler Genel İdaresi Başkanı Sun Meycün ile bir araya geldi.



Görüşmede, Türkiye'den Çin'e ihraç edilecek yabani ve yetiştiricilik yoluyla elde edilmiş su ürünleri için inceleme ve sağlık şartları hakkında iki ülke arasında protokoller imzalandı.



Ayrıca badem ihracatı inceleme ve karantina gerekliliklerine ilişkin bir başka protokol de kabul edildi.

Su ürünlerine ilişkin protokollerle Türkiye'den Çin'e somon, çipura ve levrek ihracının önü açılırken, diğer protokol ise badem ihracatına ilişkin sürecin kolaylaştırılmasını sağlayacak.

"TARIM ÜRÜNLERİ TİCARETİNDE İŞBİRLİĞİ İÇİN BÜYÜK POTANSİYEL VAR"

Bakan Yumaklı, görüşmede, Türkiye'nin Çin ile her alanda dostane ilişkileri daha ileri taşımaya kararlı olduğunu belirterek, "Küresel ölçekte istikrarın, sürdürülebilirliğin ve gıda güvenliğinin öneminin arttığı bu dönemde, tarım alanındaki işbirliğimizi derinleştirmek, ortak geleceğimiz açısından büyük önem taşımaktadır." dedi.



Çin'in küresel tarım ürünleri ticaretinde hem ihracatta hem de ithalatta lider konumdaki ülkelerden birisi olduğuna işaret eden Yumaklı, Çin'in 2024'te 6 trilyon dolar civarındaki dış ticaret hacmi içinde tarım ürünlerinin, yaklaşık 300 milyar dolar ile yüzde 5'lik payı olduğunu söyledi.



Yumaklı, buna karşın Türkiye ile Çin arasındaki tarım ürünleri ticaret hacminin 789 milyon dolar olduğunu, bunun iki ülkenin genel ticaret hacmi içindeki payının ancak yüzde 1,6'sına ulaştığına dikkati çekerek, "İki ülkenin tarım ürünleri ticaretinde işbirliğinin geliştirilmesi için büyük bir potansiyel var." ifadesini kullandı.



Tarımsal ticareti geliştirmek ve önündeki engelleri aşmak amacıyla iki ülkeden teknik ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Yumaklı, bu kapsamda Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çin Tarım ve Kırsal İşler Bakanlığı heyetlerinin, Tarım Yürütme Komitesi Üçüncü Dönem Toplantısı'nı Pekin'de gerçekleştirdiklerini aktardı.

KANATLI ÜRÜNLERİ, KİRAZ VE TURUNÇGİLLER



Türk özel sektörünün ihracat talebinin yoğun olduğu kanatlı grubu ürünlere değinen Yumaklı, Türkiye'nin bu ürün grubunda dünyanın önde gelen ihracatçılarından biri olduğunu, Çin'in de ithalatçı ülkeler arasında önde geldiğini vurguladı.



Yumaklı, dış etkilere bağlı dönemsel kuş gribi salgını nedeniyle kesilen ticaretin, Dünya Hayvan Sağlığı Örgütünün Türkiye'nin kuş gribinden ari olduğunu raporlamasının ardından pürüzlerin giderilerek devam etmesini dilediklerini belirtti.



Türkiye'nin ayrıca fındık, Antep fıstığı, kuru üzüm, kayısı, incir gibi ürünlerin ihracatında dünyada lider konumda olduğunu ifade eden Yumaklı, ayrıca Şili ve Amerika'nın ardından en büyük ihracatçısı olduğu kirazda da Çin pazarına girmeye gönüllü olduğunun altını çizdi.



Yumaklı, Türkiye'nin geçmiş yıllarda Çin'e kiraz ihracatı olduğunu ancak 2020'de Covid-19 salgını döneminde bu ürünün ticaretinin askıya alındığını anımsatarak, bu konuda gerekli teknik çalışmaların yapıldığını ve süreci yeniden başlatmaya hazır olduklarını aktardı.



Turunçgiller ihracatı konusunda da zararlılara dair bir raporun hazırlanarak ilgililere iletildiğini, Çin'den teknik bir heyetin Türkiye'yi ziyareti konusunda iletişimin sağlandığını dile getiren Yumaklı, bu yöndeki çalışmanın da en kısa zamanda tamamlanmasını hedeflediklerini kaydetti.



Bakan Yumaklı, Türkiye ile Çin arasındaki samimi ve yapıcı diyaloğun, yalnızca iki ülkenin değil, bölgenin ve dünyanın gıda güvenliği açısından kritik önemde olduğunun altını çizdi.



"BİRÇOK NİTELİKLİ TÜRK TARIM ÜRÜNÜNÜN ÇİN SOFRALARINA ULAŞACAĞINA İNANIYORUM"



Çin Gümrükler Genel İdaresi Başkanı Sun da görüşmede, son yıllarda Çin ile Türkiye arasında artan ekonomik ve ticari ilişkilerle Çin'in Türkiye'nin en büyük ikinci ticari ortağı haline geldiğine dikkati çekti.



Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Ağustos'ta Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde yaptıkları görüşmede iki ülkenin kalkınma yolunda birlikte hareket etmesi gerektiğini belirttiklerini anımsatan Sun, Türkiye ile Çin arasında stratejik işbirliğinin her alanda derinleştiğini, gümrük işleri ve tarım ürünleri ticaretinin buna dahil olduğunu vurguladı.



Sun, Bakan Yumaklı ve heyeti ile görüşmenin ve iki ülke arasında imzalanan protokollerin, Türk ve Çin kurumları arasında bu alanda daha yakın işbirliği ile artan temasların başlangıcı olacağını umduklarını belirterek, "Ortak çabalarımızla birçok nitelikli Türk tarım ürününün Çin sofralarına ulaşacağına yürekten inanıyorum." şeklinde konuştu.

