Türkiye'den Nahçıvan'a gaz sevkiyatı başlıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin doğalgaz ihracatında Bulgaristan ve Yunanistan'ın ardından yeni bir noktanın ekleneceğini belirtti.



Bakan Bayraktar, temaslarda bulunmak üzere ziyaret ettiği Rusya'nın başkenti Moskova'da gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı.



ROSATOM İLE AKKUYU GÖRÜŞMESİ



Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ve Rusya Enerji Bakanı Sergey Tsivilyev ile görüştüklerini aktaran Bayraktar, "Mevcut işbirliğimiz ve ticaret hacmimizi nasıl daha iyi noktaya getirebileceğimizin yanı sıra gündemde yeni konularımız da var." dedi.



Bayraktar, Rusya'nın Sinop'ta inşa edilmesi planlanan nükleer güç santrali projesine de ilgi duyduğunu ve bu konuda çalışmalar yaptığını ifade ederek, "Ama şu anda temel odağımız Akkuyu'da ilk reaktörü en kısa zamanda devreye alabilmek ve bu konuda bugün Rosatom şirketiyle de görüşmeler yaptık." dedi.



"TÜRKMEN GAZININ TÜRKİYE'YE GELİŞİ ÇOK KIYMETLİ"



Türkmen gazının ekonomik açıdan da rekabetçi bir fiyatla Türkiye'ye getirildiğini bildiren Bayraktar, "Türkmen gazının Türkiye'ye gelişi çok kıymetli. Şu anda yaklaşık 1,5 milyon haneye yetecek kadar bir gazı bu sene için tedarik edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

NAHÇIVAN'A GAZ İHRACATI BAŞLIYOR



Türkiye'ye 14 farklı noktadan doğalgaz girişi sağladıklarını anlatan Bayraktar, şöyle konuştu:



"Bizim ihracat noktalarımız da var. Bunlardan biri Bulgaristan, biri Yunanistan. Artık bunlara bir yenisi daha ekleniyor. Nahçıvan'a doğalgaz ihracatına başlıyoruz. Iğdır-Nahçıvan boru hattı tamamlanmış durumda. Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'in katılımlarıyla inşallah bir tören düzenlenecek. Bu hafta bu doğalgaz boru hattını, Türkiye’nin yeni bir bağlantısını da sağlamış olacağız. Türkiye üzerinden artık Nahçıvan'ın gaz ihtiyacı karşılanmış olacak.”



"IRAK PETROLÜ TÜRKİYE'DEN DÜNYA'YA AÇILABİLİR"



Bayraktar, Irak-Türkiye petrol boru hattının 4 Ekim 2023 tarihinden beri yani yaklaşık 1,5 senedir operasyona hazır olduğunu belirtti..



Irak petrollerinin Türkiye üzerinden dünya piyasalarına açılmasının söz konusu olabileceğini kaydetti.

