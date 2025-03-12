Türkiye'den Ukrayna'ya kritik ziyaret: Yeniden inşa süreci görüşülecek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve 25 Türk iş insanı Ukrayna'ya gitti.



Heyet, yarın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşecek.



Görüşmede Ukrayna'nın yeniden inşa sürecinde Türk müteahhitlerin yer almasına dair konular görüşülecek.