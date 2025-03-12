Türkiye'den Ukrayna'ya kritik ziyaret: Yeniden inşa süreci görüşülecek

Ticaret Bakanı Bolat, Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı ve 25 Türk iş insanı, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile yeniden inşa sürecini görüşecek.

Türkiye'den Ukrayna'ya kritik ziyaret: Yeniden inşa süreci görüşülecek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve 25 Türk iş insanı 'ya gitti.

Heyet, yarın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşecek.

Görüşmede Ukrayna'nın yeniden inşa sürecinde Türk müteahhitlerin yer almasına dair konular görüşülecek.

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