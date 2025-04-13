Türkiye'den ilk 3 ayda milyonlarca dolarlık pul biber ihracatı
Türkiye'den ilk çeyrekte 59 ülkeye 3 milyon 622 bin dolarlık pul biber ihracatı gerçekleştirildi.
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri verilerinden derlenilen bilgilere göre, Türkiye'den geçen yıl 101 ülkeye 13,9 milyon dolarlık pul biber ihracatı yapıldı.
Geçen yılın ocak-mart döneminde 3 milyon 597 bin dolar olan pul biber ihracatı, bu yılın aynı döneminde 3 milyon 622 bin dolara çıktı.
Ülkeler bazında pul biber ihracatında ilk sırayı 724 bin dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi 512 bin dolarla Hollanda ve 329 bin dolarla İngiltere izledi.
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