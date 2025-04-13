Türkiye'den ilk 3 ayda milyonlarca dolarlık pul biber ihracatı

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri verilerinden derlenilen bilgilere göre, Türkiye'den geçen yıl 101 ülkeye 13,9 milyon dolarlık pul biber ihracatı yapıldı.



Geçen yılın ocak-mart döneminde 3 milyon 597 bin dolar olan pul biber ihracatı, bu yılın aynı döneminde 3 milyon 622 bin dolara çıktı.



Ülkeler bazında pul biber ihracatında ilk sırayı 724 bin dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi 512 bin dolarla Hollanda ve 329 bin dolarla İngiltere izledi.