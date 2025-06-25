Türkiye'nin 36. gururu! "Fıstık gibi müjde"yi Bakan Yumaklı duyurdu

Gaziantep fıstık ezmesi Avrupa Birliğince tescillendi.

Gaziantep Ticaret Odası, Antep fıstık ezmesinin Avrupa Birliğinden coğrafi işaret tescili aldığını bildirdi.



"O ARTIK AVRUPALI"

Yapılan açıklamada, "O artık Avrupalı… Ama hâlâ %100 Gaziantepli! Gaziantep'in eşsiz lezzeti Antep Fıstık Ezmesi’nin, Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret tescili aldık! Artık bu eşsiz tat, sadece damaklarda değil, AB belgelerinde de “Gaziantep” adıyla anılacak. Köken belli, kalite tescilli!" ifadeleri kullanıldı.

"GAZİNTEP'E VE ÜLKEMİZE HAYIRLI OLSUN"

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da bir paylaşım yaparak şu ifadeleri kullandı:



"Gaziantep Fıstık Ezmesi, Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret tescili alan 36. ürünümüz oldu. Gaziantep’e ve ülkemize hayırlı olsun. Dünyada çok az coğrafyaya nasip olan bir ürün çeşitliliğine sahibiz. TOBB ve Oda-Borsa camiası olarak yerel ve coğrafi işaretli ürünler için yoğun çaba sarf ediyoruz. Avrupa Birliği süreci devam eden 71 coğrafi işaret ve 3 geleneksel ürün adı ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor."

