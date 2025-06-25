Türkiye'nin 36. gururu! "Fıstık gibi müjde"yi Bakan Yumaklı duyurdu
Gaziantep fıstık ezmesi Avrupa Birliğinden coğrafi ticaret tescili alan 36. ürün oldu.
Gaziantep fıstık ezmesi Avrupa Birliğince tescillendi.
Gaziantep Ticaret Odası, Antep fıstık ezmesinin Avrupa Birliğinden coğrafi işaret tescili aldığını bildirdi.
"O ARTIK AVRUPALI"
Yapılan açıklamada, "O artık Avrupalı… Ama hâlâ %100 Gaziantepli! Gaziantep'in eşsiz lezzeti Antep Fıstık Ezmesi’nin, Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret tescili aldık! Artık bu eşsiz tat, sadece damaklarda değil, AB belgelerinde de “Gaziantep” adıyla anılacak. Köken belli, kalite tescilli!" ifadeleri kullanıldı.
"GAZİNTEP'E VE ÜLKEMİZE HAYIRLI OLSUN"
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da bir paylaşım yaparak şu ifadeleri kullandı:
"Gaziantep Fıstık Ezmesi, Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret tescili alan 36. ürünümüz oldu. Gaziantep’e ve ülkemize hayırlı olsun. Dünyada çok az coğrafyaya nasip olan bir ürün çeşitliliğine sahibiz. TOBB ve Oda-Borsa camiası olarak yerel ve coğrafi işaretli ürünler için yoğun çaba sarf ediyoruz. Avrupa Birliği süreci devam eden 71 coğrafi işaret ve 3 geleneksel ürün adı ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor."
"FISTIK GİBİ MÜJDE"
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da, tescillenen antep fıstık ezmesini "Fıstık gibi müjde" diyerek duyurdu.
✨ Fıstık gibi müjde...— İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) June 25, 2025
🥄 Antep Fıstık Ezmesi, Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili alan 3️⃣6️⃣. ürünümüz oldu.
🇹🇷 Gaziantep’in eşsiz ezmesi, Avrupa sofralarında da hak ettiği yeri alacak.
Hayırlı olsun. pic.twitter.com/eT8vn281QO
"MARKALAŞMA SÜRECİNİ DESTEKLEYECEĞİZ"
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gaziantep fıstık ezmesinin Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili almasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Başlattıkları uluslararası coğrafi işaret seferberliğinin sonuçlarını almaya devam ettikleri belirten Kacır, şunları kaydetti:
"Gaziantep fıstık ezmesi, AB'de tescillenen 36. coğrafi işaretimiz oldu. Emeği geçen tüm paydaşları kutluyor, bu güzel gelişmenin gastronomi şehri Gaziantep'imiz ve ülkemiz için hayırlar getirmesini diliyorum. Yerel Kalkınma Hamlesi vizyonumuzla, geleneksel değerlerimizin ulusal ve uluslararası markalaşma sürecini desteklemeyi sürdüreceğiz."
Bakan Kacır, paylaşımında, Türkiye'nin AB'den coğrafi işaret tescili alan 36 ürünün yer aldığı listeye de yer verdi.
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