Türkiye'nin ağustosta ihracatını en fazla artırdığı ülke BAE oldu

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilişkilerde özellikle son dönemde görülen kayda değer iyileşmeler iki ülke arasındaki ticarete de olumlu yansıyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 artışla 22,1 milyar dolara çıkarken, değer bazında ihracatın en fazla arttığı ülkeler listesinde ilk sırada ise Birleşik Arap Emirlikleri yer aldı.



Türkiye'nin bu ülkeye dış satımı ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 415 milyon dolarlık artış gösterdi. İhracat artışında, Birleşik Arap Emirliklerini, 138,8 milyon dolarla Romanya, 126,3 milyon dolarla Birleşik Krallık, 124 milyon dolarla Slovenya, 117,8 milyon dolarla Filistin takip etti.



Geçen ay Birleşik Arap Emirlikleri'ne 767,6 milyon dolar, Romanya'ya 649,8 milyon dolar, Birleşik Krallık'a 1,1 milyar dolar, Slovenya'ya 224,9 milyon dolar, Filistin Devletine yaklaşık 128 milyon dolarlık ihracat yapıldı.



BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ EN FAZLA İHRACAT YAPILAN 6. ÜLKE OLDU



Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en fazla dış satım yaptığı ülkeler, Almanya, ABD, Birleşik Krallık, Irak, İtalya ile Birleşik Arap Emirlikleri olarak sıralandı. Ağustos ayında Almanya'ya yaklaşık 1,5 milyar dolar, ABD ve Birleşik Krallık'a 1,1'er milyar dolar, Irak'a 927,2 milyon dolar, İtalya'ya da 802,5 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

