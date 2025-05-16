Türkiye'nin CDS'i geriledi

Türkiye, Orta Vadeli Program'a sadık kalarak CDS rakamlarını düşürmeyi başarıyor. Ekonomiye yönelik atılan adımların meyvelerini vermesiyle birlikte güçlü duruş devam ediyor.



CDS'LER GERİLİYOR



Türkiye ekonomisine duyulan güven ve istikrarın başarısı olarak CDS düşmeye başladı. CDS, 300 baz puanın altına gerileyerek geçtiğimiz Mart ayındaki 296 baz puana kadar düşüş gösterdi.



CDS NEDİR?



Kredi risk primi, alınan bir kredinin geri ödenmeme riskini tespit etmek ve bu riske karşı kredinin sigortalanması için kullanılan değer olarak biliniyor.