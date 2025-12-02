Türkiye'nin CDS'leri 7 yılın dibinde
02.12.2025 10:28
Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi
Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri 235,89 puanla Nisan 2018'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.
Türkiye ekonomisine olan güvenin işaretlerinden biri olan CDS yani risk primlerindeki gerileme 7 yılın dibine geldi. 235,89 puana gerileyen kredi risk primi son dönemde ortaya konan realist verilerle de destekleniyor.
CDS NEDİR?
Kredi risk primi, alınan bir kredinin geri ödenmeme riskini tespit etmek ve bu riske karşı kredinin sigortalanması için kullanılan değer olarak biliniyor.