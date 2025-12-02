Türkiye'nin CDS'leri 7 yılın dibinde

Türkiye ekonomisine olan güvenin işaretlerinden biri olan CDS yani risk primlerindeki gerileme 7 yılın dibine geldi. 235,89 puana gerileyen kredi risk primi son dönemde ortaya konan realist verilerle de destekleniyor.

CDS NEDİR?

Kredi risk primi, alınan bir kredinin geri ödenmeme riskini tespit etmek ve bu riske karşı kredinin sigortalanması için kullanılan değer olarak biliniyor.