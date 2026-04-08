08.04.2026 12:02

Türkiye'nin CDS'leri bir ayın dibinde
Anadolu Ajansı

Türkiye'nin CDS'leri düşüşe geçti.

Türkiye'nin risk primi bir ayın en düşük seviyesine geriledi.

Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri 31 baz puan düşüşle 254 puana geriledi. ABD-İran savaşıyla birlikte artan CDS'ler, yaklaşık 1 ayın en düşüğüne gerilemiş oldu.

 

CDS NEDİR?

 

Kredi risk primi, alınan bir kredinin geri ödenmeme riskini tespit etmek ve bu riske karşı kredinin sigortalanması için kullanılan değer olarak biliniyor.