Türkiye'nin CDS'leri bir ayın dibinde
08.04.2026 12:02
Anadolu Ajansı
Türkiye'nin CDS'leri düşüşe geçti.
Türkiye'nin risk primi bir ayın en düşük seviyesine geriledi.
Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri 31 baz puan düşüşle 254 puana geriledi. ABD-İran savaşıyla birlikte artan CDS'ler, yaklaşık 1 ayın en düşüğüne gerilemiş oldu.
CDS NEDİR?
Kredi risk primi, alınan bir kredinin geri ödenmeme riskini tespit etmek ve bu riske karşı kredinin sigortalanması için kullanılan değer olarak biliniyor.