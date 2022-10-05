Türkiye'nin çelik üretimi ağustosta yüzde 21 azaldı

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD), ağustos ayına ilişkin üretim, tüketim ve dış ticaret verilerini açıkladı.



Buna göre, ağustosta Türkiye'nin ham çelik üretimi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21 azalarak 2,8 milyon tona geriledi. Ham çelik üretimi, yılın 8 ayında yüzde 8,8 düşüşle 24,4 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.



Nihai mamul çelik tüketimi, ağustosta yıllık bazda yüzde 12,1 azalışla 2,3 milyon ton, ocak-ağustos döneminde yüzde 5,4 gerileyerek 21,9 milyon ton oldu. Ağustosta çelik ürünleri ihracatı, miktar yönünden yıllık bazda yüzde 25 azalışla 1,4 milyon ton, değer yönünden yüzde 31,5 düşüşle 1,2 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.



İTHALAT MİKTAR OLARAK AZALIŞTA DEĞER OLARAK YÜKSELİŞTE

Ocak-ağustos döneminde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla ihracat miktar olarak yüzde 12,4 azalışla 11,1 milyon ton, değer olarak yüzde 8,8 artışla 10,5 milyar dolar oldu. Ağustos ayında çelik ürünleri ithalatı, geçen yılının aynı ayına göre miktar yönünden yüzde 7,1 düşüşle 1,1 milyon ton, değer yönünden yüzde 7,9 azalışla 1,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.



Bu yılın 8 ayında ithalat, geçen yılın aynı dönemine göre, miktar yönünden yüzde 5,6 azalışla 10,2 milyon ton, değer yönünden ise yüzde 20,7 yükselişle 11,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.



Çelik ürünleri tüketimi içindeki ithalat payı yüzde 31,8 olarak gerçekleşirken, yassı ürün tüketimi içindeki ithalâtın payı yüzde 49'a ulaştı. Toplam ithalat içindeki Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında yapılan ithalatın payı yüzde 65,3 oldu.



Geçen yılın ocak-ağustos döneminde yüzde 104,2 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu yılın aynı döneminde yüzde 93,9 seviyesine geriledi.



Açıklamada yapılan değerlendirmeye göre, yıl başından bu yana ham çelik üretiminde gözlenen düşüşün, yılın ikinci yarısı itibariyle hız kazanarak devam ettiği, haziranda yüzde 13,1, temmuzda yüzde 20,7, ağustosta ise yüzde 21 seviyesine ulaştığı belirtildi.

