Türkiye'nin çelik ürünleri ihracatı arttı

Türkiye'nin çelik ürünleri ihracatı ocak-haziran aylarında geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 18,6 artarak 7,7 milyon tona, değer yönünden de yüzde 8,8 artışla 5,2 milyar dolara yükseldi.



Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD), haziran ayı ve yılın ilk yarısına ilişkin çelik üretimi, tüketimi ve dış ticaret verilerini açıkladı.



Buna göre, Türkiye'nin ham çelik üretimi, haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,5 azalışla 2,9 milyon ton olarak kayıtlara geçti. Ocak-haziran döneminde ise üretim yüzde 1,7 düşüşle 18,3 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.



Nihai mamul tüketimi de haziranda 2024'ün aynı ayına kıyasla yüzde 8,8 artışla 3,1 milyon tona ulaştı. Yılın ilk 6 ayında nihai mamul tüketimi ise yüzde 2,6 azalışla 18,6 milyon tona geriledi.



ÇELİK ÜRÜNLERİ İHRACATI ARTTI



Çelik ürünleri ihracatı, haziranda 2024 yılının aynı ayına göre miktar yönünden yüzde 21,5 artışla 1,4 milyon ton, değer yönünden ise yüzde 13,5 artışla 931,3 milyon dolar oldu.



Ocak-haziran tarihlerinde çelik ürünleri ihracatı, 2024 yılının aynı dönemine göre miktar yönünden yüzde 18,6 artışla 7,7 milyon ton, değer yönünden de yüzde 8,8 artışla 5,2 milyar dolara yükseldi.



Çelik ürünleri ithalatı ise haziranda geçen yılın aynı ayına göre, miktar yönünden yüzde 52,4 artışla 1,8 milyon ton, değer yönünden de yüzde 28,7 yükselişle 1,2 milyar dolar oldu.



Ocak-haziran döneminde çelik ürünleri ithalatı 2024 yılının aynı dönemine göre, miktar yönünden yüzde 12,6 artışla 9,3 milyon ton, değer yönünden ise yüzde 0,3 azalışla 6,5 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.



Geçen yılın ocak-haziran aylarında, yüzde 73,5 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, 2025'in aynı döneminde yüzde 80,2'ye yükseldi.



"DİR UYGULAMASI GÖZDEN GEÇİRİLMELİ"



Açıklamada görüşlerine yer verilen TÇÜD Genel Sekreteri Veysel Yayan, geçen ay Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından belirli sanayilere yönelik Temiz Sanayi Anlaşması kapsamında karbonsuzlaştırma faaliyetleriyle enerji fiyatlarının düşürülmesi amacıyla ilave destek mekanizmaları öngörüldüğünü bildirdi.



Haziranda çelik ithalatındaki artışa dikkati çeken Yayan, "Son gelişmeler dahilde işlem rejimi (DİR) uygulamasının bir an önce gözden geçirilmesi ihtiyacını net şekilde göstermiş oldu." ifadesini kullandı.