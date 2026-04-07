Türkiye'nin dev holdingi satıldı

Türkiye'de 41 yıldır boya alanında faaliyet gösteren dev marka Polisan, Hollandalı şirkete satıldı. Hemen her evin, binanın duvarında bulunan boyaları üreten Polisan, Corex Holding'in bünyesine girdi.

Hollanda merkezli Corex Holding'in sahibi de Samsunspor'un başkanı Robert Yüksel Yıldırım.

CoreX, metal ve madencilik, limanlar ve terminaller, yeşil enerji, nakliye ve lojistik, altyapı ve inşaat, petrol ve doğalgaz, kimya, uluslararası ticaret, finansal yatırımlar ve girişim sermayesi dahil olmak üzere 10 sektörde faaliyet gösteriyor. Şirket, 5 kıtada 55 ülkede faaliyet göstermekte ve dünya çapında 20 binden fazla çalışanı bulunuyor.

BİTLİS AİLESİ'NİN YÜZDE 77,72 PAYI DEVREDİLECEK

Bitlis Ailesi'nin Polisan Holding'deki yüzde 77,72 oranında pay Robert Yüksel Yıldırım'ın sahibi olduğu Corex Holding'e devrolacak.

Rekabet Kurumu'nun da verdiği onayla birlikte son aşamaya geçildi ve bundan sonra imzaların atılması bekleniyor.

KİMLERİN NE KADAR PAYI VARDI?

Şirkette, Mehmet Emin Bitlis'in yüzde 22,72, Ahmet Ertuğrul Bitlis2in yüzde 22,72, Ayşe Melike Bitlis Bush'ın yüzde 9,14, Fatma Nilgün Kasrat'ın yüzde 8,41, Ahmet Faik Bitlis'in ise yüzde 7,83 oranında payı bulunuyordu. Şirketin halka açıklık oranı ise yüzde 21,61 seviyesinde.

PİYASA DEĞERİ 372 MİLYON DOLAR

Şirketin piyasa değeri incelendiğinde 372 milyon dolar olarak öne çıkıyor. Sermayesi 758 milyon 500 bin lira, özsermayesi ise 13,5 milyar lira seviyesinde bulunuyor. Defter değeri ise 17,88 lira seviyesinde. Son açıkladığı bilançosunda zarar 1 milyar 443 milyon 414 bin 557 lira olmuştu.



HİSSEDE HAREKETLİLİK YAŞANMIŞTI

İran savaşının başlamasıyla birlikte düşen hisse piyasalarının aksine Borsa İstanbul'da işlem gören Polisan Holding hissesi 2 Mart'tan itibaren yükseliş göstermeye başlamıştı. 2 Mart'ta 14,61 liraya kadar gerileyen hisse bugün 25,30 liraya kadar tırmandı ve tarihi yüksek seviyesine ulaştı. Böylece kısa sürede hisse yatırımcısına yüzde 73,16 oranında kazandırmış oldu.

Şu sıralar (saat 15:30) yüzde 9'a yakın düşüşle 21,5 liradan işlem geçiyor. Beklentilerin sona ermesi nedeniyle düşüşün yaşandığı tahmin ediliyor.