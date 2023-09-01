Türkiye'nin doğalgaz abone sayısı 20 milyonu aştı

Sektör raporlarından derlenen verilere göre, doğalgazın kullanımının yaygınlaştırılması kapsamında yapılan çalışmalarla ülke genelinde doğalgaz götürülen il sayısı 81, ilçe 763, organize sanayi bölgesi de 214'e ulaştı.



Türkiye'de konut ve serbest tüketici doğalgaz abone sayısı yılın ilk yarısında 356 bin 539 arttı. Söz konusu artışın 335 bin 114'ü konut abone sayısında, 21 bin 425'i ise serbest tüketici sayısında görüldü.



Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) Başkanı Yaşar Arslan, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, haziran ayı itibarıyla Türkiye'nin toplam doğalgaz abone sayısının 20 milyon 57 bine ulaştığını vurgulayarak, toplam abonelerin yüzde 96'sını 19 milyon 310 bin ile konut abonelerinin, yüzde 4'ünü 746 bin ile serbest tüketicilerin oluşturduğunu söyledi.



Türkiye'de son 10 yıllık dönemde abone sayısında sürekli artış yaşandığına dikkati çeken Arslan, "Türkiye, 20 milyonu geçen doğalgaz abonesiyle Avrupa'da İtalya ve Almanya'dan sonra en çok doğalgaz abonesi olan 3. ülke konumunda bulunuyor. Türkiye'nin 2-3 yıl içerisinde Almanya'yı geride bırakarak Avrupa'da en fazla doğalgaz abonesine sahip ikinci ülke olmasını bekliyoruz." dedi.



"5 YILDA 85 MİLYONUN ÜZERİNDE VATANDAŞA ERİŞECEK"



Ülke genelinde devam eden doğalgazı yaygınlaştırma yatırımlarıyla doğalgaz kullanan nüfusun daha da artacağını aktaran Arslan, "Bugün itibarıyla doğalgaz ulaşan nüfus 70,5 milyonu aştı. Önümüzdeki 5 yılda Türkiye nüfusunun 90 milyon olması beklenirken yatırımlarla 85 milyondan fazla vatandaşın doğalgaza erişim imkanı olacak." değerlendirmesinde bulundu.



Doğalgaz dağıtım şirketlerinin yatırımlarıyla aktif kullanıcı sayısının da yükseldiğini dile getiren Arslan, 2026 sonuna kadar aktif doğalgaz kullanıcı sayısının 71,5 milyona ulaşmasıyla Türkiye'nin İtalya ile Avrupa'da doğalgazı en aktif kullanan iki ülkeden biri olmasının beklendiğini kaydetti.



EN ÇOK ABONENİN YER ALDIĞI İLLER



Öte yandan, toplam abone sayısına şehir bazlı bakıldığında İstanbul 5 milyon 674 bin 88 aboneyle ilk sırada yer aldı.



İstanbul'u 2 milyon 8 bin 884 aboneyle Ankara, 1 milyon 73 bin 385 aboneyle Bursa, 928 bin 128 aboneyle İzmir, 712 bin 858 aboneyle Kocaeli, 570 bin aboneyle Konya takip etti.



Serbest tüketici sayısında İstanbul 243 bin 849 aboneyle ilk sırada yer alırken, bu kenti, 94 bin 798 aboneyle Ankara, 31 bin 895 aboneyle Bursa, 25 bin 614 aboneyle Konya, 21 bin 120 aboneyle Kocaeli izledi.

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