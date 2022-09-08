Türkiye'nin doğalgaz depolarındaki doluluk yüzde 100'e ulaşacak

Türkiye'nin yer altı doğalgaz depolarındaki doluluk oranının bu ay içinde yüzde 100'e ulaşacağı öngörülüyor.



Tuz Gölü Yer Altı Doğalgaz Depolama Tesisi'nde kış öncesinde doluluk oranı maksimum seviyeye ulaştı.



Doğalgaz depolama kapasitesi 3,2 milyar metreküpten 4,6 milyar metreküpe çıkarılan Silivri Yer Altı Doğalgaz Depolama Tesisi'nin de bu ay içinde yüzde 100 doluluk oranına ulaşması planlanıyor. Böylece, Türkiye'nin iki yer altı doğalgaz depolama tesisinde toplamda 5,6 milyar metreküp doğalgaz depolanmış olacak.

YILLIK TÜKETİMİN YÜZDE 10'U DEPOLANIYOR

Depolardaki gaz Türkiye'nin yıllık doğalgaz tüketiminin yaklaşık yüzde 10'una karşılık gelecek.



Dünyada arz kısıtları nedeniyle enerji krizinin yaşandığı bu dönemde, kış öncesi yer altı doğalgaz depolama tesislerinin doluluk oranının en yüksek seviyeye çıkarılması kritik önem taşıyor.



Öte yandan, Tuz Gölü Yer Altı Doğalgaz Depolama Tesisi'nde kapasite artırma çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar tamamlandığında, tesisin toplam depolama kapasitesi 5,4 milyar metreküpe çıkacak.



Tuz Gölü tesisinin kapasite artışının tamamlanmasıyla, Türkiye doğalgaz tüketiminin yaklaşık yüzde 20'sini depolayabilir hale gelecek.

