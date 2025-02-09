Türkiye'nin dolar zengini illeri! Sadece üç il döviz sattı

Ekonomide uygulanan politikalar Türk Lirası'na ilgiyi artırırken Kur Korumalı Mevduat (KKM) çıkışları da 1 trilyon TL’nin altına geriledi. Ancak Türkiye’de sadece 3 şehir dışında diğer iller döviz biriktirmeye devam etti.

EN FAZLA DÖVİZ İSTANBUL’DA

CNBC-e’nin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) FinTürk veri tabanındaki döviz mevduatı verilerinden düzenlediği habere göre, Türkiye’nin finans merkezi olan İstanbul, döviz işlemlerinde de ülkenin liderliğini sürdürüyor.

BDDK verilerine göre, İstanbul’da toplam 2 trilyon 575 milyar 235 milyon TL’lik toplam döviz mevduatı bulunuyor. İstanbul’da kişi başına düşen döviz mevduatı 2024’te 164 bin TL. 2023’te bu rakam 15 bin 324 TL iken son 1 yıldaki artış yüzde 5.59.

Kişi başına düşen döviz mevduatı tutarının en az olduğu şehir ise Hakkari oldu. Hakkari’de 2024 yılında toplam döviz mevduatı tutarı 1 milyar 623 milyon 805 bin TL olurken, kişi başına düşen döviz mevduatı oranı ise 5 bin 754 TL şeklinde. Bu alanda Hakkari’nin ardından 5 bin 958 TL ile Şanlıurfa, 5 bin 971 TL ile Şırnak geliyor.



İstanbul’un ardından toplam döviz mevduatı bulunduran diğer şehirler ise 765 milyar 795 milyon 325 bin ile Ankara, 289 milyar 820 milyon 502 bin ile İzmir, 202 milyar 925 milyon 246 bin ile Antalya geliyor.