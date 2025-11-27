Türkiye’nin ekim ayı dış ticareti: İhracat artarken açık yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle hazırlanan ekim ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı. Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 artışla 23 milyar 941 milyon dolar, ithalat ise yüzde 7,2 yükselişle 31 milyar 521 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 27,6 artarak 7 milyar 580 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 76 olarak kaydedildi.

Ocak-ekim döneminde ise ihracat yüzde 3,9 artışla 224,5 milyar dolar, ithalat yüzde 6,1 artışla 299,2 milyar dolar oldu. Bu dönemde dış ticaret açığı 74,7 milyar dolara ulaşırken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 75’e geriledi.

Enerji ve altın hariç veriler incelendiğinde, ekimde ihracat yüzde 3,8 artışla 22,8 milyar dolar, ithalat yüzde 5,2 yükselişle 23,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Böylece enerji ve altın hariç dış ticaret açığı 1 milyar 10 milyon dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 95,8 olarak kayıtlara geçti.

İhracatta ekimde imalat sanayisinin payı yüzde 94,4 olurken, ithalatta ara mallarının payı yüzde 68,3 oldu. İlk sıradaki ihracat partneri Almanya, ithalatta ise Çin yer aldı.

Özel Ticaret Sistemi verilerine göre de ekimde ihracat yüzde 2,7 artarak 22 milyar dolar, ithalat yüzde 9,5 yükselerek 29,9 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığı yüzde 34,4 artarak 7,96 milyar dolara ulaştı.