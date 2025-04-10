Türkiye'nin ekonomi vizyonunda yeni dönem

Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak faaliyetlerini sürdürecek olan Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi, hem doğrudan yabancı yatırımların ülkeye kazandırılması hem de finansal piyasaların uluslararası rekabet gücünün artırılması konularında merkezi bir rol üstlenecek.



Yeni yapının başkanlığına, daha önce T.C Cumhurbaşkanlığı Türkiye Yatırım Ofisi Başkanı olarak görev yapan Ahmet Burak Dağlıoğlu getirildi. Dağlıoğlu, "Bu birleşme, Türkiye'nin yatırım ortamının gelişimi ve finansal altyapısının uluslararası standartlara taşınması açısından çok önemli bir adım. Yeni yapımızla birlikte, yatırımcılara daha kapsamlı çözümler sunacak, küresel sermayeyi ülkemize daha etkin bir şekilde yönlendireceğiz." dedi.



AHMET BURAK DAĞLIOĞLU KİMDİR?



Ahmet Burak Dağlıoğlu, lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümünde tamamladıktan sonra, yüksek lisansını ABD’de ekonomi alanında gerçekleştirmiştir. Kariyerine özel sektörde finans ve danışmanlık alanlarında başladıktan sonra, kamu sektörüne geçiş yaparak çeşitli görevlerde bulundu. 2020 yılında Cumhurbaşkanlığı Türkiye Yatırım Ofisi Başkanlığı’na atanan Dağlıoğlu, görev süresi boyunca Türkiye'nin doğrudan yatırım stratejilerinin geliştirilmesinde ve uluslararası yatırımcı ilişkilerinde önemli rol oynamıştır. 2025 itibarıyla T.C Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı olarak görevine devam etmektedir.