Türkiye'nin en güçlü sürdürülebilir iş buluşması "Yeşil İş Zirvesi" 10-11 Mayıs'ta

Yeni dünya düzeninde dönüşümünü yakalamak için uzun vadede somut ve sistem açısından olumlu bir değişiklik sağlamak gerekiyor. Bu dönüşüm ihtiyacından hareketle karşı karşıya olunan sorunları çözmenin yanı sıra iddialı hedefleri proaktif, bilim temelli politikalara ve iş stratejilerine dönüştürmenin yollarını arayıp bulmak isteyen şirketlerin adresi, bir kez daha Yeşil İş Zirvesi olacak.



10 yıldır ulusal ve uluslararası birçok paydaşı yeşil dönüşüm ekseninde bir araya getiren, Türkiye'nin kendi alanında en güçlü buluşması olan YEŞİL İŞ 2023, 10-11 Mayıs tarihinde ‘Dönüşüm için Aksiyon, Birlikte, Şimdi, Daha Hızlı’ temasıyla toplanacak.

Her alanda değişimi hızlandıracak önemli konuların yanı sıra tüm dünyada ve ülkemizde gündeme gelen yenilikçi çözümlerin de tartışılacağı zirve, 10 Mayıs'ta Mandarin Oriental Bosphorus’ta başlayacak.

11 Mayıs'ta ise çevrimiçi ortamda devam edecek. 10 Mayıs'ta gerçekleşecek zirve ayrıca online platform üzerinden de yayınlanacak.



SOMUT ADIMLAR ATMA ZAMANI



İş dünyasının önde gelen kurumlarının iş dönüşümünün kalbindeki kilit itici güç olarak sürdürülebilirliği temel iş önceliklerine nasıl entegre ettiklerini paylaşacakları zirvede, temiz enerji dönüşümünü hızlandırmak, dayanıklı bir toplum inşa etmek, döngüsel bir ekonomi yaratmak,



inovasyonun kilidini açmak, sürdürülebilir finansmanı harekete geçirmek, düşük karbonlu yaşam modeline geçmek gibi başlıklar ana kulvarlardaki tartışma konularını oluşturacak.



Ayrıca plastik için yeniden kullanımı revizeyi etmeyi geri dönüşüm için sektörler arası işbirliğini plastik taahhütlerini ve ambalaj için yeni hedefleri de Yeni Plastik Ekonomisi Yan Etkinliğinde konuşulacak.



YEŞİL DÖNÜŞÜM LİDERLERİNDEN DESTEK



Scheider Electric'in Stratejik Çözüm Ortaklığında gerçekleşecek YEŞİL İŞ 2023'e, IC Holding ana sponsor, Filli Boya’dan Dalmaçyalı platin sponsor, AZKARBON, İGA İstanbul Havalimanı ve Q Terminals Antalya ise altın sponsor olarak destek veriyor. Elektirifikasyon Dönüşüm Sponsoru Borusan Otomotiv.



Gümüş sponsorları: Borusan Lojistik, Borusan Cat, Duracell, İnteraktif, Kontrolmatik, Kordsa, Quick Carbon.



Konferansın Ana Medya Sponsoru NTV.

Zirve hakkında daha fazla bilgi ve kayıt için: https://surdurulebilirlik.com.tr/etkinlik/yesil-is-2023/

