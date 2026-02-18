Türkiye'nin en hızlı metrosundan yeni rekor. Bir günde 44 bin kişi kullandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin en hızlı metro hattı olan Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nın, 16 Şubat'ta 44 bin 467 kişiyle yolcu rekorunu tazelediğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yaptığı açıklamada 2023 yılında açılan hat hakkında "Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı, 16 Şubat'ta 44 bin 467 kişiye hizmet vererek, yolcu rekorunu tazeledi. Hattımız bugüne kadar bir günde taşıdığı en yüksek yolcu sayısına ulaşarak rekor kırdı." ifadelerini kullandı.

Bu hattın önceki rekoru ise 6 Ekim 2025'te 42 bin 921 yolcu ile oldu.

Hattın yolcu sayısının her geçen gün katlanarak artmaya devam ettiğine dikkati çeken Uraloğlu, "Hattımızın Kargo Terminali-Kağıthane etabının 2023'te hizmete sunulmasından bu yana 28,6 milyon yolcuya hizmet verdik." değerlendirmesinde bulundu.