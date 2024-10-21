Türkiye'nin enerjide 2035 yol haritası açıklandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin 2035'te 120 bin megavatlık rüzgar ve güneş kurulu gücü hedeflediğini ve bunun için 80 milyar dolara yakın yatırıma ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.



Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen "Enerji Dönüşümü - Yenilenebilir Enerji 2035" tanıtım toplantısında yaptığı sunumda, Türkiye'nin enerji politikalarının, arz güvenliği, enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve 2053 net sıfır emisyon olmak üzere 3 temel hedef üzerinde şekillendiğini söyledi.



Bakan Bayraktar, Türkiye’nin gelecek 30 yılda enerjide net ihracatçı bir ülke olmasını hedeflediklerini aktardı.



İZİN SÜRELERİ DÜŞÜRÜLÜYOR



Yenilenebilir enerjide yatırımcıların sıkıntıları olduğunu söyleyen Bayraktar, "Süper izin süreci olarak tabir edilen, izinleri hızlandıran bir reform sürecini hayata geçirmek istiyoruz. Süper izin mekanizmasıyla şu anda 48 ay olan elektrik santrali izin sürecini 24 ayın altına indireceğiz, düzenleme için hazırlık yapıyoruz." dedi.



YEKA'DA TABAN FİYAT UYGULANACAK



İlk 2024 YEKA ihale şartnamesinin haftaya açıklanacağını bildiren Bayraktar, "Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalelerinde artık bir taban fiyatı olacak, belki 3.5 sent/kWh olabilir, haftaya açıklanacak. RES YEKA yarışması 28 Ocak, GES yarışması 4 Şubat'ta yapılacak, her yıl tekrarlamayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

108 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM SÜRECİ

Bayraktar, yenilenebilir santral yatırımları için iletişim şebekesininin geliştirilmesi gerektiğini belirterek, "Yurtiçi kapasiteyi genişletirken komşularla enterkoneksiyon kapasitesini 3-4 katına çıkarmamız gerekiyor. İletim şebekesinde 2035'e kadar 14,700 km HVDC hat kurmayı planlıyoruz, nükleerin de dahil olacağı şebeke için 28 milyar dolar yatırım ihtiyacı var." dedi.

Bakan Bayraktar, "90 bin megavatlık yeni yenilenebilir gücü, yeni iletim şebekesi, yeni bir altyapı, yaklaşık 108 milyar dolarlık yeni bir yatırım ve reform sürecini başlatmış olacağız." diye konuştu.

GABAR VE SAKARYA'DA GAZ ÜRETİMİ



Bayraktar, Gabar'da mevcut durumda günlük yaklaşık 51 bin varil petrol üretildiğini ve 100 bin varil üretimin hedeflendiğini söyledi.



Sakarya Gaz Sahası'nda yaklaşık 7,2 milyon metreküp doğal gaz üretildiğini vurgulayan Bayraktar, 2025'in ilk çeyreğinde 9,1 milyon metreküp günlük gaz üreterek 4 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacının karşılanacağını ifade etti.



20 MİLYAR DOLAR YATIRIM



Bayraktar, Türkiye'nin 2024-2030’u kapsayan dönemde enerji verimliliği yatırımlarının kamu ve özel sektörde 20 milyar doları bulacağını bildirdi.