Türkiye'nin enerjisi uluslararası yatırımcıları ile EIF'te buluşuyor

17’inci EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı bölgesel olarak özel ve ticari odaklı adımlar atmak için 200'den fazla yenilenebilir enerji paydaşını biraraya getiriyor.

300’Ü AŞKIN FİRMANIN KATILIMIYLA DÜZENLENECEK!



Dünya karma yenilenebilir enerji endüstrisinin önde gelen fuar ve kongrelerinden birini 20 yıla yakın tecrübesi ile sunan Domino Fuarcılık’ın düzenlediği 17’inci EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı “Energy is Future” mottosuyla bu yıl da 15-17 Kasım tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde 300’ü aşkın firmanın katılımıyla düzenlenecek.



17’inci EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı Türkiye’nin yenilenebilir enerji endüstrisine yönelik en önemli endüstri ticaret fuarlarından biri olan 17’inci EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı daha iyi, yeşil bir gelecek inşa etmekten sorumlu yenilenebilir enerji paydaşlarını ve tüm yenilenebilir enerji sektörünü bir kez daha biraraya getiriyor.



SEKTÖRÜN ULUSLARARASI BULUŞMA NOKTASI!



Karma bir yenilenebilir enerji fuarı olan “17’inci EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı” hem Güneş ve Rüzgar Enerjisi santrali kurulumu hizmeti veren EPC firmalarını, güneş paneli üreticilerini, rüzgar santrali proje paydaşları olan üretici ve hizmet sağlayıcıları, elektrikli araç şarj hizmeti sektörünü ve yenilenebilir enerji santralleri kurulumu projelerinde hizmet veren 25’i aşkın alt sektörü bir arada, yatırımcısıyla buluşturuyor. Fuar katılımcıları arasında yenilenebilir elektrik şebeke teknolojileri, güç elektroniği ve teknolojilerinden sorumlu işletmelerin yanı sıra güneş ve ısı pompası teknolojileriyle ilgili firmalar da yer alıyor. Fuarın bu yılki yıldızı olan enerji depolama sektörü ile ilgili üretici ve hizmet sağlayıcılarının da en önde gelenleri yine yatırımcı ve ziyaretçi ile 17’inci EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı’nda buluşacak.