Türkiye'nin enerjisi uluslararası yatırımcıları ile EIF'te buluşuyor

17’inci EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı bölgesel olarak özel ve ticari odaklı adımlar atmak için 200'den fazla yenilenebilir enerji paydaşını biraraya getiriyor.
300’Ü AŞKIN FİRMANIN KATILIMIYLA DÜZENLENECEK!
Dünya karma yenilenebilir enerji endüstrisinin önde gelen fuar ve kongrelerinden birini 20 yıla yakın tecrübesi ile sunan Domino Fuarcılık’ın düzenlediği 17’inci EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı “Energy is Future” mottosuyla bu yıl da 15-17 Kasım tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde 300’ü aşkın firmanın katılımıyla düzenlenecek.
17’inci EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı Türkiye’nin yenilenebilir enerji endüstrisine yönelik en önemli endüstri ticaret fuarlarından biri olan 17’inci EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı daha iyi, yeşil bir gelecek inşa etmekten sorumlu yenilenebilir enerji paydaşlarını ve tüm yenilenebilir enerji sektörünü bir kez daha biraraya getiriyor.
SEKTÖRÜN ULUSLARARASI BULUŞMA NOKTASI!
Karma bir yenilenebilir enerji fuarı olan “17’inci EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı” hem Güneş ve Rüzgar Enerjisi santrali kurulumu hizmeti veren EPC firmalarını, güneş paneli üreticilerini, rüzgar santrali proje paydaşları olan üretici ve hizmet sağlayıcıları, elektrikli araç şarj hizmeti sektörünü ve yenilenebilir enerji santralleri kurulumu projelerinde hizmet veren 25’i aşkın alt sektörü bir arada, yatırımcısıyla buluşturuyor. Fuar katılımcıları arasında yenilenebilir elektrik şebeke teknolojileri, güç elektroniği ve teknolojilerinden sorumlu işletmelerin yanı sıra güneş ve ısı pompası teknolojileriyle ilgili firmalar da yer alıyor. Fuarın bu yılki yıldızı olan enerji depolama sektörü ile ilgili üretici ve hizmet sağlayıcılarının da en önde gelenleri yine yatırımcı ve ziyaretçi ile 17’inci EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı’nda buluşacak.
Domino Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dilek, “Dünyanın enerjisi değişen küresel talepleri karşılayacak şekilde “yenilenebilir” odaklı değişiyor. Etkili bir küresel enerji geçişi için uluslararası standardı belirleme konusunda Türkiye’nin benzersiz kapasitesinden yararlanma yönünde talepler arttıkça gelecekteki ekonomik güvenliği sağlamak için “Yenilenebilir Enerji”nin önemi ve kapasitesi de artıyor. Özellikle Avrupa Enerji Pazarı EIF 2023’de olacak.
Avrupa, Afrika ve özellikle Ortadoğu’da bulunan, koordinatörlüğümüze bağlı ajanslarımız ve network ağımızla, etkinliğimize enerjinin her alanından şirketleri davet ederek, ziyaretçilerimize kongre programından izole edilmiş bir ortamda, açık ofis sistemiyle rahat bir görüşme imkanı sağlıyoruz. EIF 2022’de 247 yerli ve 58 yabancı firması ile 14.000 den fazla sektörel delege ile oldukça verimli bir fuar geçirirken, gerek sektörün yerli yabancı yatırımcılarından ve gerekse katılımcılarımızdan aldığımız geri dönüşler bizim için memnuniyet verici oldu. Bu yıl hem katılımcı hem de sektörel delege sayımız oldukça fazla. Fuarın Kongre ayağında ise, 50’nin üzerinde oturum ve yerli yabancı 150’nin üzerinde konuşmacı ile yine sektördeki gelişmeleri yerinde, doğru muhatapları ile birlikte Kamu ve Özel Sektör olarak değerlendireceğiz. Sektöre verdiğimiz destekleri her geçen sene üzerine yeni tecrübelerimizi de ekleyerek artırmayı hedefliyoruz” dedi.
2023’TE YABANCI KATILIMCILAR ÇOK YOĞUN İLGİ GÖSTERİYOR!
EIF Kongre Başkanı Avukat Çiğdem Dilek, “EIF Ailesi olarak, bunca tecrübe ve bilgi birikimi ile 2023 yılında daha fazla yerli ve yabancı yatırımcıyı, sektör liderlerini, kamu ve sivil toplum kuruluşlarını sizlerle bir araya getirmeyi hedefliyoruz. Dünya üzerinde birçok ülkeden sektör aktörleri ve yatırımcılarının katılımı ile 15-17 Kasım 2023 tarihleri aralığında İstanbul’da dünyanın en prestijli enerji etkinliklerinden birini gerçekleştireceğiz. Enerji dünyasının ”Buluşma Noktası” olan EIF 2023’de tüm paydaşları, yatırımcı ve ilgilileri aramızda görmekten onur duyarız” diye konuştu.
17’İNCİ EIF DÜNYA ENERJİ KONGRESİ’NDE 100’ÜN ÜZERİNDE KONUŞMACI!
17’inci EIF Dünya Enerji Kongresi’nin bu yılki ana konularının başında ise AB iklim politikasının zorlukları karşısında Türkiye’nin enerji depolama konusundaki ilerleyişi geliyor. Enerji depolamaya yönelik düzenleyici mevzuatlar ile birlikte Enerji depolama pazarının mevcut durumu ve eğilimleri tartışılacak.
17’inci EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı, yenilenebilir enerji endüstrisine derinlemesine adanmış, sektördeki gelişime ve yeni trendlere odaklanan bir ticaret fuarı olarak binlerce ziyaretçinin ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili hizmet veren yüzlerce firmanın ilgisini çekiyor. Bunların arasında yenilenebilir kaynaklardan elektrik ve ısı üretme teknolojileriyle ilgilenen işletmelerin yanı sıra güneş enerjisi teknolojileri ve ısı pompaları konusunda uzmanlaşmış işletmeler de yer alıyor.
EIF Sponsorları arasında ana sponsor olarak Rosatom, AE Solar, Alfa Solar, Andritz Hydro, Asunim, C&D Clean Energy, CETC Solar Energy, CW Enerji, Dal Solar Enerji, DKN Enerji, ELİN Enerji, ERC Sistem, ERL Solar Montaj Sistemleri, Europower Enerji, Gazioğlu Solar, Gözler Enerji, HSA Enerji, HT Solar Enerji, JA Solar, Kıvanç Enerji, Liva Enerji, NAK Kablo, Partner EGS, Proofx Bağlantı Elemanları Teknolojileri, Reges Enerji, Schmid Pekintaş, Senerji Elektrik, SMA Solar Energy, Smart Güneş Teknolojileri, Solarnplus, Stäubli, Sunart PV, Tres Enerji, United Solar ve ZES Solar Enerji yer alıyor.
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