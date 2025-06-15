Türkiye'nin enerjisi yükseliyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından 15 Haziran Dünya Rüzgar Günü kapsamında yapılan açıklamaya göre, Türkiye'deki rüzgar santrallerinin 2002 yılındaki toplam kurulu gücü 19 megavat iken, rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının yatırıma dönüştürülmesi amacıyla çeşitli politika ve uygulamalar geliştirildi.



Yenilenebilir Enerji Destekleme Mekanizması (YEKDEM) ile yenilenebilir enerji tesislerinden üretilen elektrik için alım garantisi sağlanırken, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) yarışmalarıyla rekabetçi bir piyasa oluşturuldu. Ayrıca yerli aksam üretimi de desteklendi.



Tüm bu çalışmaların sonucunda rüzgar kurulu gücü mayıs itibarıyla 13 bin 391 megavata ulaştı. 2001 yılında rüzgar enerjisinden sadece 62 gigavatsaat elektrik üretilirken, bu kapasite 2024 sonunda 590 kat artarak 36 bin 627 gigavatsaate çıktı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Bir yandan yürüttüğümüz akılcı politika setleriyle rüzgar kurulu gücünü katbekat arttırırken diğer taraftan 20 bin kişinin istihdam edildiği yeni bir ekosistem oluşturduk. 2024 yılında toplam elektrik üretimimizin yüzde 10,5'ini RES'lerden karşıladık." ifadelerini kullandı.



Bakan Bayraktar, Türkiye'de aktif olarak yaklaşık 4 bin rüzgar türbini bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Rüzgar enerjisinde kapasite artışıyla eş zamanlı olarak sanayimizi de geliştirdik. Rüzgar türbinlerinin kule, rotor kanatları, jeneratörleri başta olmak üzere birçok aksamı yerli imkanlar dahilinde üretilebilir hale geldik ve hatta büyük bir kısmını da ihraç etmeye başladık. Her biri yaklaşık 8 bin adet parçadan oluşan ve yaklaşık yüzde 65 yerlilikle üretilen rüzgar türbinleri enerji arzımıza büyük katkı sağlıyor."



Bakanlığın 2024-2028 dönemini kapsayan stratejik planına göre, 2028 itibarıyla Türkiye'nin rüzgar kurulu gücünün 19 bin 300 megavat olması hedefleniyor. Ayrıca, 2035'e kadar deniz üstü rüzgar kapasitesinin de 5 gigavat seviyesine çıkarılması planlanıyor.



Her yıl 15 Haziran, Dünya Rüzgar Günü olarak kutlanıyor. 15 Haziran'da rüzgar enerjisinin çevreye, ekonomiye, istihdama katkıları ele alınırken bu alanda bir farkındalık oluşturmak amaçlanıyor. Sürdürülebilir enerji çözümlerine dikkat çekilirken, yeni teknolojiler kamuoyuna tanıtılıyor.

