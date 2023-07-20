Türkiye'nin "gri listeden" çıkarılması çalışmalarında sona gelindi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Türkiye'nin, Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) "gri listesinden" çıkarılmasına yönelik çalışmalarında sona gelindi.



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, FATF tarafından bugün paylaşılan raporda, Türkiye'nin 40 FATF standardının 39 adedinde uyumlu olduğunun tescil edildiğini duyurdu.

Türkiye'yi gri listeden çıkarmakta kararlı olduklarını vurgulayan Bakan Şimşek, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bugün FATF tarafından paylaşılan raporda Ülkemizin 40 FATF standardının 39 adedinden uyumlu olduğu tescil edilmiştir. Bu durum karapara aklama ile terörizmin finansmanı ile mücadeleye verdiğimiz önemin açık bir tezahürüdür. Ülkemiz bu kapsamdaki çalışmalarını artırarak devam ettirmeye kararlıdır."