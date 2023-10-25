Türkiye'nin ihraç ettiği araçların yarısı Kocaeli'de üretildi

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türk otomotiv sektörü yılın 9 aylık periyodunda traktör hariç 1 milyon 74 bin 155 araç üretti.



Ford Otosan, Hyundai Assan ve Anadolu Isuzu'nun Kocaeli'deki fabrikalarında geçen yıl ocak-eylül döneminde 420 bin 30 adet olarak kayda geçen toplam üretim miktarı, bu yılın aynı döneminde yüzde 11,7'lik artışla 469 bin 580'e yükseldi. Bu rakam, sektörün toplam üretiminin yüzde 43,7'sini oluşturdu.



Kentteki otomotiv fabrikalarında üretilen araçların yüzde 80'ine denk gelen 375 bin 268'inin varış noktası ise yurt dışı olarak kayda geçti. Buna göre ihracat performansı 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 8,1 arttı.



Kocaeli'de üretilip yurt dışına satılan araçların, Türkiye'nin 733 bin 956 adet seviyesinde gerçekleşen taşıt araçları ihracatındaki payı yüzde 51 oldu. Diğer bir ifadeyle Türkiye'nin ihraç ettiği her iki araçtan biri Kocaeli'deki fabrikalardan çıktı.



ÜRETİM VE İHRACATTA LİDER FORD OTOSAN



Kentteki firmalar arasında üretim ve ihracatta ilk sırayı Ford Otosan aldı. Bu firmayı Hyundai Assan ve Anadolu Isuzu takip etti.



Ford Otosan, yılın 9 aylık döneminde Gölcük ve Başiskele'deki fabrikalarında 1370 otomobil, 245 bin 796 kamyonet, 41 bin 355 minibüs olmak üzere toplam 288 bin 521 araç üretti. Firma banttan indirdiği araçların 223 bin 17'sini yurt dışına gönderdi.



İzmit'teki fabrikasında binek tipinde i10, i20, BAYON ve i20 N modellerinin üretimini gerçekleştiren Hyundai Assan, ocak-eylül döneminde 176 bin 826 adetlik üretime imza attı. Firma, üretiminin yüzde 86'sına denk gelen 151 bin 482 aracı ihraç etti.



Anadolu Isuzu da Çayırova'daki tesislerinde 4 bin 233 adet üretim ve 769 adet ihracat gerçekleştirdi.