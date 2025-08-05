Türkiye'nin istediği oluyor... Cari açığı düşürecek petrol gelişmesi

Türkiye ekonomisi büyük miktardaki döviz kaynağını petrol, doğal gaz gibi enerjiye harcıyor. Cari açığın düşmesi için çalışmalar devam ederken petroldeki gerileme de ekonomiye pozitif olarak yansıması bekleniyor.



Türkiye'nin iç dinamikleri, yüksek ihracat potansiyeli cari açığı azaltmak için çaba harcasa da enerji harcamaları cari açıkta en büyük kalemi oluşturmayı sürdürüyor.



PETROL SELİ OLUŞACAK



Shale CEO'su, petrol piyasalarının düşüş eğilimli ham petrol arzı seliyle karşı karşıya olduğunu söyledi.



Permian Havzası'nın en büyük bağımsız petrol sondaj şirketi, önümüzdeki aylarda küresel piyasalara düşüş eğilimli ham petrol arzı akını olacağı konusunda uyarıda bulunuyor.



Buna hazırlık olarak Diamondback Energy Inc., sermaye harcamalarını 100 milyon dolar azaltıyor, üretim tahminlerini düşürüyor ve bazı hidrolik kırma çalışmalarını erteliyor.



ÜRETİMİ ARTIRMAK İSTEMİYORLAR



CEO Kaes Van't Hof tarafından açıklanan bu adımlar, savunma amaçlı ve arzın bol olduğu bir piyasada fiyatların düşme riski varken üretimi artırma tuzağından kaçınmayı amaçlayan adımlar olarak görünüyor.



Van't Hof, yatırımcılara yazdığı mektupta OPEC+ ittifakından hiç bahsetmedi. Ancak buna gerek de yoktu. Konfederasyon, Ocak ortasından bu yana ABD ham petrolünü yüzde 17 düşüren talebin zayıf sinyallerine rağmen, bir dizi arz artışı ile petrol piyasalarını sarsmaya devam ediyor.



CEO, "Bu yılın ikinci yarısında küresel petrol arzında öngörülen artış göz ardı edilemez. Bu nedenle, 2025'in geri kalanında petrol hacmini sabit tutarken harcamaları azaltmak için işimizi düzenledik." dedi.



Sektörün en önde gelen üreticilerinden birinin bu öngörüsü, ABD'nin kaya petrolü üretiminin zirveye ulaştığını ilan eden Mayıs ayı tahmininin hemen ardından geldi. O zamandan bu yana, yurt içi ham petrol sondaj faaliyetleri yüzde 12 düşüşle neredeyse dört yılın en düşük seviyesine geriledi.



GOLDMAN DA DÜŞÜŞ TAHMİNİNDE BULUNDU



Goldman Sachs, petrol piyasasına ilişkin son analizinde, Brent ham petrolünün 2025'in dördüncü çeyreğinde ortalama 64 dolar ve 2026'da 56 dolar varil seviyesinde seyredeceği yönündeki fiyat tahminini koruduğunu duyurdu. Ancak yatırım bankası, son dönemdeki gelişmelerin temel tahminlerine yönelik risk aralığını genişlettiğini belirtti.