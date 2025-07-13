Türkiye'nin komşularına ihracatı arttı

Türkiye'nin komşuları Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, İran, Irak, Suriye ve Yunanistan'a yaptığı ihracat, 2025'in ilk yarısında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,8 artarak 13,3 milyar dolara çıktı.



AA muhabirinin, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden yaptığı derlemeye göre, yılın ilk yarısında Türkiye'nin ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,1 artışla 131 milyar 440 milyon dolar oldu.



Türkiye, bu dönemde komşuları Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, İran, Irak, Suriye ve Yunanistan'a, 13 milyar 293 milyon 438 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.



Söz konusu tutar, 2024'ün aynı döneminde 12 milyar 679 milyon 193 bin dolar seviyesindeydi. Böylece bu ülkelere ihracat, yıllık bazda yüzde 4,8 artış gösterdi.



Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı komşu ülke, yaklaşık 5 milyar dolarla Irak oldu. Bu ülkeyi, 2,2 milyar dolarla Bulgaristan, 1,8 milyar dolarla Yunanistan ve 1,7 milyar dolarla Gürcistan izledi.



İran ve Irak haricindeki komşu ülkelere de ihracat arttı. Bu dönemde, yıllık bazda en fazla ihracat artışı yüzde 45 ile Suriye'ye, yüzde 13,5 ile Yunanistan'a ve yüzde 8,8 ile Azerbaycan'a gerçekleştirildi.



SURİYE'E MÜCEVHER İHRACATI ATAĞI



Yılın ilk yarısında, Türkiye'nin komşularına yaptığı ihracatın fasıllara göre dağılımı da dikkati çekti.



Bu yılın ocak-haziran döneminde, en yüksek ihracatın 921 milyon 960 bin dolarlık hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri satışı ile Irak'a yapıldığı belirlendi.



Söz konusu faslı, 551 milyon 827 bin dolarla yine Irak'a yapılan mobilya, kağıt ve orman ürünleri takip etti.



Anılan dönemde, Suriye'ye yapılan mücevher ihracatı 3 milyon 861 bin dolara ulaştı.



Hesaplamalarda Türkiye'nin sınır komşuları olarak Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, İran, Irak, Suriye ve Yunanistan'a ilişkin veriler derleniyor. Nahçıvan'a ait resmi veri olmadığı için bu bölgeyle ticaret hesaplamaya dahil edilmiyor. Türkiye ile Ermenistan arasında da kara yoluyla doğrudan resmi ticaret bulunmuyor.