Türkiye'nin kredi notu için kritik gün

Piyasalar, kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in Türkiye kararına odaklandı.



Fitch Rating'in Türkiye ekonommisine ilişkin değerlendimesini bu gece açıklaması bekleniyor.



Analistler, Fitch'in Türkiye'nin notunu BB- olarak koruyacağı görüşünde ortaklaşırken, not görünümüne ilişkin fikir ayrılıkları bulunuyor.

Görünümün "durağan" olarak değişmeyeceği ağırlıklı görüş olsa da "pozitif"e güncellenebileceği de belirtiliyor.



Kredi derecelendirme kuruluşlarının ülkelerin kredi notu ve not görünümleri için tarih vermesi, kesin olarak o tarihte güncelleme yapılacağı anlamına gelmiyor.



Fitch, Eylül 2024'te Türkiye'nin kredi notunu B+'dan BB-'ye yükseltirken, görünümü ise pozitiften durağana çevirmişti.



Moody's, geçen hafta Türkiye ile ilgili değerlendirme yayınlamamıştı.



Fitch ile Moody's'in bir sonraki rapor tarihi ise 25 Temmuz olarak açıklanmıştı.

