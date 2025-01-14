Türkiye'nin Maldivleri icradan satılık! 1 milyar lira isteniyor

Büyük turizm yatırımı yapılacağı duyurulan İzmir Dikili'deki Garip Adası icradan satılık. Adada yakın zamanda, "Lüks 3 otel ve Türkiye Cumhuriyeti'ni simgeleyen ay ve yıldız şeklinde villalar" yapılacağı belirtiliyordu. Yatların durak noktası olan adaya yerleşim bulunmuyor. Adaya ulaşım yaz aylarında tekne ile sağlanıyor. Ada, 2016 yılında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu mülkiyetine geçmişti.

İLANI YAYINLANDI



Satış ilanında ada şöyle tarif edildi: "İzmir ili, Dikiili ilçesi, Bademli mahallesi, 243 ada, 1 parsel sayılı taşınmaz 357.731,84 yüz ölçümlü zeytinli tarla nitelikli, (Garip adası olarak bilinen) en yakın karaya 1,1 km olan ada alacaklı vekilinin talebi ve esas icra talimatı doğrultusunda açık artırmaya usülü ile ihale çıkarılmıştır. Ada da 3 adet tescilsiz yapı bulunmaktadır. Bitki örtüsü olarak zeytin, çam ve makilik olduğu görülmüştür. "