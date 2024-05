Türkiye'nin risk primi 3 yılın en düşük seviyesinde

Analistler, Türkiye'nin CDS'inde devam eden gerilemeyle uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının da Türkiye'nin kredi notunda artış ve kredi notu görünümünde de olumlu değişiklikler yaptığını vurgulayarak, bunun da yatırımcıların Türkiye ekonomisine artan güveni ortaya koyduğunu söyledi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korudu. Diğer kredi derecelendirme kuruluşlarından Moody's de ocak ayında Türkiye'nin kredi notu görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çıkarmıştı.



Fitch Ratings ise martta Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirmişti.



Analistler, bundan sonraki süreçte enflasyonda kalıcı inişin başarılabilmesi, cari açıkta düşüşün gerçekleşmesi ve sürdürülebilir bir patikanın oluşması durumunda not artışlarının devam edebileceğini dile getirerek, Moody’s'in de 19 Temmuz’daki Türkiye değerlendirmesinde not artışı gelebileceği öngörüsünde bulundu.



Bu arada Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1'in üzerinde yükselişle 103.375,74 puana çıkarak rekor tazeledi.