Türkiye'nin teknoloji ürünlerinde ihracatı arttı, ithalatı azaldı

Türkiye'nin teknoloji yoğun imalat sanayi ürünleri ihracatı son dönemde artış kaydetti.



Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu verilerine bakıldığında, geçen yıl yüksek, orta yüksek, orta düşük ve düşük teknolojili ürün ihracatı toplam 212 milyar 809 milyon doları buldu. Söz konusu ürünlerde 2021'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 33'lük artış gerçekleşti.



Bu kategorideki ihracattan 5 milyar dolara yakını yüksek, 59 milyar dolara yakını da orta yüksek teknolojili ürünlerden oluştu.



YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜN İHRACATI 9 AYDA 5 MİLYAR DOLARA YAKLAŞTI



Geçen yıl genelinde teknoloji yoğun ürün ihracatında sağlanan artış bu yılın 9 ayında da devam etti. Ocak-eylül döneminde teknoloji yoğunluğuna göre imalat sanayi ürünleri ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17,1 artarak 178 milyar 151 milyon dolara ulaştı. Bu rakam geçen yılın aynı döneminde 152 milyar 83 milyon dolar olarak kayıtlara geçmişti.



Bu yılın 9 ayında ihracat, yüksek teknolojili ürünlerde 4,9 milyar dolar, orta yüksek teknolojililerde 58,8 milyar dolar, orta düşük teknolojili olanlarda 57 milyar dolar ve düşük teknolojili ürünlerde 57,3 milyar dolar oldu. Yüksek teknolojili ürün ihracatında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,7, orta yüksek teknolojili ürünlerde yüzde 14'lük artışlar öne çıktı.



YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜN İTHALATINDAKİ AZALIŞ SÜRÜYOR



Ocak-eylül döneminde teknoloji yoğunluğuna göre imalat sanayi ürünlerinin ithalatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 27,2 artarak 191 milyar 411 milyon dolara ulaştı. 2021 yılının aynı döneminde bu ürünlerin ithalatı 150 milyar 453 milyon dolar seviyesindeydi.



Söz konusu 9 ayda "yüksek teknolojili ürün" ithalatındaki gerileme ise devam etti. Geçen yılın ocak-eylül döneminde 19,2 milyar dolarlık yüksek teknolojili ürün ithalatı yapan Türkiye, bu yılın aynı döneminde söz konusu kategoride 18,4 milyar dolarlık dış alım gerçekleştirdi. Böylece yüksek teknolojili ürün ithalatı yüzde 3,8 azaldı.



"Orta yüksek teknolojili ürünler" kategorisinde yaklaşık 80,2 milyar dolar, "orta düşük teknolojili ürünlerde" 68,6 milyar dolar, "düşük teknolojili ürünlerde" ise yaklaşık 24,1 milyar dolarlık ithalat kayıtlara geçti.