Antalya'da düzenlenen 7. Yumurta Zirvesi'ne katılan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, kamu ve özel sektör işbirliğiyle tavuk yumurtasında üretim kapasitesinin her yıl arttığını söyledi.

Türkiye 'nin tavuk yumurtası üretiminde önemli ülkeler arasında bulunduğunu ifade eden Gümen, "Yumurta üretiminde dünyada 9'uncu, Avrupa'da 2'nci sıradayız. İlk 9 ayda 17,2 milyar adet yumurta üretmişiz. Ekim ayında 2,1 milyar adet, bunu da üstüne koyduğumuzda geçen yıl ile bu yıl arasında yumurta üretiminde yüzde 20 artışımız oldu." dedi.

Üretimdeki artışın ihracata da olumlu yansıdığını belirten Gümen, Türkiye'nin yumurta ithalatı yapmadığını, iç tüketimin yerli üretimle karşılandığını ve ihracat gerçekleştirildiğini kaydetti.

KUŞ GRİBİYLE MÜCADELE ÖN PLANDA

Yumurta üretimindeki en büyük sorunlardan birinin kuş gribi olduğunu vurgulayan Gümen, Tarım ve Orman Bakanlığının hastalığa karşı gerekli tedbirleri aldığını ifade etti.

Ticari etlik ve yumurtacı kanatlı işletmelerinde biyogüvenlik uygulamalarını standart hale getirmek amacıyla bir tebliğin yürürlüğe konulduğunu hatırlatan Gümen, düzenlemeyle hastalık etkenlerinin işletmelere girişinin ve işletmeler arasında yayılmasının önlenmesinin hedeflendiğini bildirdi.

Tebliğ kapsamında işletmelerin fiziki şartları, giriş çıkış kontrolleri, personel ve ziyaretçi hareketleri, araç ve ekipmanların temizliği, dezenfeksiyon uygulamaları, yem ve su güvenliği ile atık yönetimi gibi konularda kuralların belirlendiğini aktaran Gümen, bu önlemlerle hayvan sağlığının korunması ve üretimin sürdürülebilirliğinin güvence altına alınmasının amaçlandığını kaydetti.

YERLİ VE MİLLİ TAVUK IRKLARININ ÜRETİMİ ARTILIYOR

Hayvancılıkta yerli genetik kaynakların geliştirilmesi ve damızlık üretim kapasitesinin güçlendirilmesi için çalışmalar yürüttüklerini belirten Gümen, Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsünde ATAK, ATAK-S, ATABEY ve AKBAY isimli yerli tavuk ırklarının geliştirildiğini söyledi.

Bu ırkların sahadaki üretim kapasitesinin yüzde 20'ye ulaştığını bildiren Gümen, çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Eskişehir'deki araştırma enstitüsünde de "Anadolu T" adı verilen yerli civcivin yetiştirildiğini belirten Gümen, bu alandaki ıslah çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi.