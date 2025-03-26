Türkiye'ye 1 milyar dolarlık dev yatırım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da yıllık 200 bin araç kapasiteyle kurulacak tesis yatırımı için şirket temsilcilerine teşekkür belgesi verdi.



Türkiye'nin 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi tanıtım programı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Türkiye'ye yatırım yapan şirketlere teşekkür belgesi verildi.



Yayında Samsun'da yıllık 200 bin araç kapasiteyle kurulacak tesiste Chery paydaşlara yeni nesil elektrikli araçlar ve parçalarının üretileceği ve projenin Ar-Ge merkezi içereceği ifade edildi.



Yatırımın 1 milyar dolar olmasının planlandığı ve 5 bin kişiye istihdam sağlayacağı ifade edildi.