Türkiye'ye 10 ayda 44 milyon yabancı turist geldi

Türkiye'ye gelen yabancı turist sayısı artıyor.



Turizm Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı ekim ayında geçen yıl aynı aya göre yüzde 3,83 artışla 5 milyona çıktı.



Yabancı ziyaretçi sayısı ocak-ekim döneminde ise yüzde 11,58 artışla 44,2 milyon olarak gerçekleşti.



EKİMDE EN ÇOK ZİYARETÇİ ALMANYA'DAN



Türkiye'ye ekim ayında en çok ziyaretçi gönderen ülkeler arasında 860 bin 635 kişi ile Almanya ilk sırada yer aldı. Onu 672 bin 198 kişi ile Rusya ve 441 bin 449 kişi ile İngiltere izledi.



Almanya ve İngiltere'den gelen ziyaretçi sayısı sırasıyla yüzde 15,3 ve yüzde 13,8 artarken, Ukrayna ile savaşın devam ettiği Rusya'dan gelen ziyaretçi sayısı ise yüzde 12,5 geriledi.

RUSYA'DAN 10 AYDA 5,8 MİLYON ZİYARETÇİ



Ocak-ekim döneminde ise Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya yüzde 26 artış ve 5,8 milyon kişi ile ilk sırada yer aldı. Almanya yüzde 8,38 artış ve 5,7 milyon kişi ile ikinci, İngiltere yüzde 12,3 artış ve 3,6 milyon kişi ile üçüncü oldu.

