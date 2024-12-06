Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 910 milyon dolarlık finansman

Dünya Bankası, Türkiye'ye toplam 910 milyon dolar tutarında iki finansmana onay verdi.



Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu, Türkiye'nin elektrikli demiryolu taşımacılığını yaygınlaştırmaya yönelik çabalarını desteklemek için 660 milyon dolarlık finansmanı onayladı.



Halk sağlığı acil durumlarına hazırlık ve bu acil durumların ele alınmasını iyileştirmek için 250 milyon dolarlık finansmana onay çıktı.

4 İLE ELEKTRİKLİ DEMİRYOLU PROJESİ

Bankadan yapılan açıklamada, Doğu Türkiye Orta Koridor Demiryolu Geliştirme Projesi'nin Türkiye'nin mevcut sınırlı demiryolu ağının en eski bölümlerinden birinin genişletilmesine ve modernize edilmesine yardımcı olacağı aktarıldı.



Proje kapsamında Sivas'ın Divriği ilçesi ile Kars arasındaki bağlantı 660 kilometrelik tamamen elektrikli ve modern bir demiryolu hattıyla genişletilecek.



Sivas, Erzincan, Erzurum ve Kars illerini kapsayacak projeyle demiryolu güzergahında yaşayan yaklaşık 600 bin kişiye refah sağlanacak. Aynı zamanda yerel firmalara ve tarım işletmelerine önemli bir destek olacak.



2030'da projenin tamamen uygulamaya girmesiyle yıllık 72 bin 332 tonluk karbon emisyonu önlenecek. 2060 yılı itibarıyla bu rakam 245 bin 835 tona yükselecek.

KAMU SAĞLIĞINA 250 MİLYON DOLAR



Kurul, ayrıca Türkiye'de halk sağlığı acil durumlarına hazırlık ve bu acil durumların ele alınmasını iyileştirmek için 250 milyon dolarlık finansmanı da onayladı.



Türkiye Kamu Sağlığı Acil Durumlarına Hazırlık Projesi, aşı üretiminin genişletilmesine ve ülkenin kamu sağlığı acil durumlarını tespit edip bunlara hızlı bir şekilde yanıt verme kapasitesinin güçlendirilmesine yardımcı olacak.



Proje, ekipman ve teknik yardım finanse ederek aşı üretimini destekleyecek.



Acil durum hazırlığı, ülkenin bulaşıcı hastalıklar, iklim değişikliği ve doğal afetlerden kaynaklanan risklere duyarlılığı göz önüne alındığında, çeşitli kaynaklardan kaynaklanan kamu sağlığı risklerini kapsayacak.

