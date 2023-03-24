Türkiye'ye iki ayda 3,8 milyon turist geldi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, şubat ayı turizm istatistiklerini açıkladı.



Bakanlık verilerine göre, Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı şubatta geçen yıl aynı aya göre yüzde 21,35 artışla 1,87 milyon oldu.



Ocak-şubat döneminde ise yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 37,31 artışla 3,88 milyon olarak gerçekleşti.



Şubat ayında Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya yüzde 103 artış ve 227 bin 965 kişi ile ilk sırada yer aldı.

Bulgaristan yüzde 17,14 artış ve 150 bin 873 kişi ile ikinci, Almanya da yüzde 15,16 artış ve 148 bin 169 kişi ile üçüncü sırada yer aldı. Almanya’yı İran ve Gürcistan takip etti.



Ocak-şubat döneminde ise Rusya yüzde 105,99 artış ve 507 bin 513 kişi

ile birinci, Bulgaristan yüzde 33,19 artış ve 318 bin 11 kişi ile ikinci, Almanya ise yüzde 24,6 artış ve 288 bin 124 kişi ile üçüncü sırada yer aldı.

