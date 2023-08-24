Türkiye'ye ilk yarıda 4,8 milyar dolar uluslararası yatırım

YASED Başkanı Engin Aksoy, Türkiye'nin küresel uluslararası doğrudan yatırım akımlarından yüzde 1,5 pay alma hedefi bulunduğunu belirterek, mevcut rakamların Türkiye'nin potansiyelini tam olarak yansıtmadığını söyledi.



Türkiye'ye bu yılın ilk 6 ayında 4,8 milyar dolar düzeyinde uluslararası doğrudan yatırım girişi gerçekleştiğini bildiren Aksoy, "Bu yatırımların 2,5 milyar doları birleşme, satın alma veya sıfırdan gibi yatırım sermayesi girişleri. YASED üst yöneticilerine yönelik gerçekleştirdiğimiz PULSE anketimizin haziran dönemi sonuçlarına dayanarak önümüzdeki 6 ayda makroekonomik istikrar ve düzenleyici çerçevede yaşanabilecek iyileşmelerin en az 7,1 milyar dolarlık ek bir yatırım sermayesi girişini tetikleyebileceğini tahmin ediyoruz." diye konuştu.



2002 yılından bu yana Türkiye'ye gelen tüm yatırımlar içerisinde Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin yüzde 59 pay ile ilk sırada yer aldığını aktaran Aksoy, şunları kaydetti:



"Bu yılın ilk 6 ayında da aslında bu genel eğilimin korunduğunu görüyoruz. AB ülkeleri, yüzde 56 pay ile Türkiye'ye gelen sermaye girişlerinde birinci kaynak bölge olmaya devam etti. Ülkeler düzeyinde bakıldığında, Hollanda'nın toplam yatırım sermayesi girişlerinin yüzde 23'ünü oluşturduğunu, Hollanda'yı, yüzde 15 ile Rusya, yüzde 13 ile BAE, yüzde 7 ile Almanya ve yüzde 7 ile İrlanda'nın izlediğini görüyoruz. Toptan ve perakende ticaret, elektrik üretimi 2023'ün ilk 6 ayındaki yatırım sermayesi girişlerinde öne çıkan sektörler oldu. Bu sektörlere ek olarak, geçen sene de öne çıkan alanlardan biri olan bilgi ve iletişimde yatırım girişlerinin devam ettiğini görüyoruz."



"TÜRKİYE, POLONYA VE MACARİSTAN'A GÖRE DÜŞÜK MALİYETLİ"



YASED Başkanı Aksoy, Türkiye'nin; içerisinde bulunduğu bölgede nüfusu ve Gümrük Birliği'nin de katkısıyla yoğun ticaret ilişkileri içerisinde olduğu AB pazarına yakınlığı ile önemli bir yatırım destinasyonu olduğunu vurguladı.



Türkiye'nin, rekabet içerisinde olduğu Polonya ve Macaristan gibi ülkelere kıyasla maliyetlerin daha düşük bir ülke olduğunu belirten Aksoy, "Genel olarak vergi ve teşvikler, kıyaslanan ülkelere göre Türkiye'de halen bir cazibe unsuru. Her ne kadar potansiyelinin tamamını kullanamasa da Türkiye'nin avantajlı olduğu diğer alanlar ise insan kaynağı ve altyapı." dedi.



Bununla birlikte risk göstergeleri ve düzenleyici çerçeve açısından Türkiye'de halen iyileşme alanlarının mevcut olduğunu, bunun için başta Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu'na (YOİKK) önem verdiklerini belirten Aksoy, aktif katkı sağladıkları istişare platformlarında, öncelikli gündem konularını kamu otoriteleriyle birlikte takip ettiklerini, yakın zamanda açıklanması beklenen Orta Vadeli Program'da da YASED için önemli olan gündem konularının takibini yapacaklarını söyledi.