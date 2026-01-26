Türkiye'ye satışlarını durdurdu, bir dönem kapandı

Türkiye'deki gümrük mevzuatında yapılan değişiklikle birlikte e-ticaret devi Shein Türkiye'ye yönelik olarak sınır ötesi satışlarını durdurma kararı aldı.

Marka, Türkiye'ye yönelik satışlarını geçici olarak askıya almış oldu.

TİCARET BAKANLIĞI'NIN KARARI ETKİLİ OLUYOR

Çinli ve diğer yabancı e-ticaret sitelerinden yapılan alışverişlerin tamamı vergiye tabi tutuldu. Shein'in aldığı kararın arkasında, Ticaret Bakanlığı tarafından duyurulan ve 6 Şubat 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek olan düzenleme yer alıyor. Düzenlemeye göre, yurt dışından bireysel alışverişlerde 30 Euro altı ürünler için uygulanan basitleştirilmiş gümrük prosedürü sona eriyor. Bundan sonra yurt dışından alışveriş yapanlar tutarı ne olursa olsun gümrük müşavirliği hizmeti alıp, gümrük vergisini ödeyip kullanabilecek.

DÜZENLEME GETİRİLMESİ GÜNDEMDE

30 Euro'luk alışveriş sınırının kaldırılmasına yönelik tepkiler arttı. Bazı ticaret odalarının başkanları, yerli üreticiyi desteklemek amaçlı uygulamanın kaldırıldığını açıklasa da Türkiye bulunmayan, üretimi olmayan ürünler için bireysel tüketiciler çaresiz durumda kaldı. Vatandaşlar birkaç liralık ürünler için yerli üreticilerde şayet ürünü bulurlarsa onlarca kat fazlasını ödemek durumunda kalıyor. Tepkilere karşılık olarak yeni düzenlemenin getirilmesi bekleniyor.