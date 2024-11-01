Türkiye'ye yatırımlar 3 milyar doları aştı
OECD, Türkiye'ye doğrudan yatırımların 3 milyar doları aştığını açıkladı.
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), "Küresel Doğrudan Yatırım Raporu"nu yayımladı.
Verilere göre yılın ikinci çeyreğinde Türkiye'ye yönelik doğrudan yatırımlar 3 milyar doları aştı.
Kuruluşun raporunda küresel doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının bu yılın ilk yarısında zorluklara rağmen artmaya devam ettiği belirtildi.
Verilere göre Türkiye, yılın ilk çeyreğinde 1 milyar 464 milyon dolar ve ikinci çeyreğinde 3 milyar 59 milyon dolarlık doğrudan yabancı yatırım çekti.
Doğrudan yabancı yatırım miktarı bir önceki yılın ikinci çeyreğine göre yaklaşık yüzde 31 oranında artış göstermiş oldu.
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