Türkiye'ye yatırımlar 3 milyar doları aştı

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), "Küresel Doğrudan Yatırım Raporu"nu yayımladı.



Verilere göre yılın ikinci çeyreğinde Türkiye'ye yönelik doğrudan yatırımlar 3 milyar doları aştı.



Kuruluşun raporunda küresel doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının bu yılın ilk yarısında zorluklara rağmen artmaya devam ettiği belirtildi.



Verilere göre Türkiye, yılın ilk çeyreğinde 1 milyar 464 milyon dolar ve ikinci çeyreğinde 3 milyar 59 milyon dolarlık doğrudan yabancı yatırım çekti.



Doğrudan yabancı yatırım miktarı bir önceki yılın ikinci çeyreğine göre yaklaşık yüzde 31 oranında artış göstermiş oldu.

