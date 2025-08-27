Türkiye'yi sevindirecek tahmin... Petrolde düşüş bekleniyor

Goldman Sachs, artan petrol fazlası nedeniyle Brent ham petrol vadeli işlemlerinin fiyatının 2026 sonuna kadar varil başına 50 doların altına düşmesini bekliyor.



ABD'li yatırım bankası, "Petrol fazlasının genişlemesini ve 2025'in 4. çeyreğinden 2026'nın 4. çeyreğine kadar günlük ortalama 1,8 milyon varile ulaşmasını bekliyoruz. Bu da 2026 sonuna kadar küresel stoklarda yaklaşık 800 milyon varillik bir artışa yol açacak" dedi.



Bankanın tahminlerine göre, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) üyesi ülkelerdeki depolanan petrol, 2026 yılında toplam küresel stokun üçte birine, yani 270 milyon varile ulaşacak. Goldman Sachs, bu durumun OECD ülkelerindeki talep düşüşüyle birleştiğinde Brent'in gerçek değerini mevcut 70 doların ortalarından düşüreceğini belirtti.



Goldman, Brent fiyatlarının 2025'in geri kalanında vadeli işlem sözleşmelerine yakın kalmasının, ancak OECD stoklarındaki artışın hızlanmasıyla gelecek yıl bu sözleşmelerin altına düşmesinin muhtemel olduğunu belirtti.



TÜRKİYE EKONOMİSİNE DESTEK OLUR

Türkiye net petrol ithalatçısı ülkeler arasında yer alıyor. Son yıllarda petrol ve doğal gaz keşifleri yapılsa ve üretime geçse de talep ve arz arasında büyük fark olduğu için ithalat yöntemiyle enerji ihtiyacı karşılanıyor.

Türkiye ekonomisinde büyük paya sahip olan enerji ithalatının payının azalması cari açığı düşürürken sanayi sektöründen son tüketiciye kadar birçok alanda fiyatların sabit ya da düşmesine de neden olabilir.