Türklerin yurt dışı gayrimenkul alımlarında rekor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) cari denge verileri gayrimenkul edinimlerinde birikimli olarak yeni rekor seviyeye işaret etti.



Verilere göre, Türklerin yurt dışındaki gayrimenkul alımları ekim ayında 197 milyon dolar olarak kaydedildi.



Ekim itibarıyla 12 aylık dönemde yurt dışında yapılan gayrimenkul alımları 2 milyar 2 milyon dolarla rekor bir rakama ulaştı.



12 aylık konut alımlarında önceki rekor yine bu yılın haziran ayında ulaşılan 1 milyar 996 milyon dolar seviyesindeydi.



Aylık olarak bakıldığında ise en yüksek alım mayıs ayında 213 milyon dolar ile gerçekleşmişti.