Türkmen Gazı için beş yıllık anlaşma planı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, beş yıllık doğalgaz alım anlaşması yapmak için Türkmenistan ile görüşmeler yürüttüklerini söyledi.



Türkiye, İran üzerinden takas yoluyla 1.3 milyar metreküp doğalgaz alımı için Türkmenistan ile bu ay anlaşma imzaladı. Türkmenistan'dan gaz akışı 1 Mart'ta başlayacak.



Bayraktar, Hürriyet Gazetesi'nde yayımlanan söyleşisinde anlaşmaya atıfta bulunarak, "Bunu uzun dönemde yapmak istiyoruz. Uzun dönemli bir swap anlaşması hedefimiz var. Bu yıl içerisinde muhtemelen bir beş yıllık swap anlaşmasını uzatacak şekilde bir program üzerinde çalışıyoruz." dedi.



Bayraktar, Somali'de kara sahalarında petrol ve doğalgaz arayabilmek için ruhsat anlaşmasını 1 Mart'ta imzalayacaklarını belirtti.

Türkiye hali hazırda Somali'de açık denizlerde petrol ve doğalgaz arama çalışması yürütüyor.