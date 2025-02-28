Türkmen gazı Türkiye'ye geliyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkmen gazı teslimatının yarın başlayacağını ve yıl sonuna kadar gelecek 1,3 milyar metreküplük gazın 1,5 milyon hanenin ihtiyacını karşılayacağını açıkladı.



Bayraktar, Türkiye'nin 20 yıldan fazla bir zaman sonra ilk kez boru gazıyla kendi sınırları olmayan bir ülkeden gaz tedariki yapacağını söyledi.



Tedarik sürecinin swap yöntemiyle gerçekleştirileceğini belirten Bayraktar, Türkiye'nin uzun vadeli enerji arz stratejisine doğrudan katkı sağlayacağını aktardı.



Görüşmelerin 1998 yılında başladığını ve 27 yıl sonra neticeye ulaştığını belirten Bayraktar, Türkmenistan ile olan bu anlaşmayı 5 yıla uzatacaklarını ifade etti.



Türkmenistan'ın Devletabad-Serahs-Hangeran Doğalgaz Boru Hattı üzerinden İran'a gelecek gazın swap yoluyla Türkiye'ye ulaştırılması planlanıyor.



İran-Türkiye doğalgaz bağlantı noktasında Gürbulak'tan teslim alınacak gaz, Türkiye'de kullanılmaya başlanacak.